Unicaja quiere mirar hacia adelante y dejar atrás la dura derrota en ACB contra MoraBanc Andorra. El conjunto de Ibon Navarro ha encontrado en la BCL la oportunidad de recuperar sensaciones, imponiéndose con autoridad al Mersin por 77-100. Sin embargo, mientras el equipo parece volver a encarrilarse, la dirección deportiva trabaja intensamente en la búsqueda de refuerzos, y uno de los fichajes del pasado verano ya se encuentra prácticamente sentenciado, con un pie y medio fuera del club.

Xavier Castañeda y un futuro sentenciado en Unicaja

La situación de Xavier Castañeda en Unicaja empieza a parecer irreversible. El jugador estadounidense, internacional por Bosnia y fichaje del pasado verano para cubrir el rol de combo en el ‘1’ y el ‘2’, apenas ha tenido protagonismo en los últimos encuentros del equipo. Su participación ha sido mínima y casi testimonial, entrando solo en los minutos finales de partidos ya decididos, como ocurrió en la BCL frente a Mersin, donde disputó poco más de siete minutos sin anotar y con una sola asistencia.

La falta de confianza y los errores en decisiones simples evidencian que el rendimiento esperado de Castañeda está muy lejos de materializarse en pista. Sus últimos tres partidos reflejan esta tendencia de forma clara. Contra Basquet Girona jugó seis minutos con escasa aportación ofensiva; frente a MoraBanc Andorra más de lo mismo; y en Mersin, aunque estuvo ocho minutos, apenas dejó huella. La adaptación de Castañeda a los sistemas de Ibon Navarro no ha terminado de cuajar y las partes buscan una solución.

Las soluciones que busca Unicaja con Xavier Castañeda

Mientras tanto, Unicaja ya mueve ficha en el mercado para reforzar su plantilla. La prioridad es encontrar un exterior que pueda cubrir la posición de base y escolta, que para lo que llegó Xavier Castañeda. La dirección deportiva busca jugadores con experiencia en la ACB o en competiciones europeas, capaces de adaptarse rápidamente y ofrecer garantías inmediatas, dejando a Castañeda en una posición comprometida si se concreta el fichaje.

El futuro del internacional bosnio parece cada vez más lejos del Martín Carpena. Su contrato, de un año con opción a otro y con uno de los sueldos más bajos de la plantilla, facilita una posible salida. De hecho, según informa Málaga Hoy, ya hay algunos clubes españoles y europeos que siguen de cerca la situación del jugador. Además, su pasaporte comunitario le convierte en un activo atractivo para otros equipos ACB.

¿Por qué no ha acabado de funcionar Xavier Castañeda en Unicaja?

A pesar de llegar como un fichaje con ciertas expectativas para ocupar el puesto de base y escolta, el estadounidense no ha logrado adaptarse al ritmo ni al sistema del equipo. Además, el exterior ha cometido errores en tiros abiertos y en decisiones precipitadas, muy lejos de la versión que mostró en otras ligas como la de Francia y Grecia. La falta de consistencia defensiva y los fallos individuales han provocado la pérdida de confianza ibon Navarro sobre el jugador.