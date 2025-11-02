A pesar de estar inmersos en mitad de la competición y con un calendario muy exigente, sobre todo para los clubes que juegan en Europa, el mercado ACB sigue su curso y no ha dejado de dejar movimientos interesantes que caben destacar. Aunque hay equipos que ya han encontrado solución a sus problemas, hay otros que buscan refuerzos que puedan elevar el nivel de la plantilla.

Los dos fichajes que necesita Unicaja en el mercado

Unicaja sigue activo en el mercado con la intención de reforzar su plantilla tras un inicio irregular y la lesión de David Kravish, que ha dejado un vacío importante en el juego interior. Ibon Navarro y la dirección deportiva trabajan conjuntamente para incorporar un pívot con fuerza física, experiencia y capacidad de adaptación inmediata al sistema. El entrenador admitió que la operación no es sencilla, ya que varios equipos de Euroliga buscan jugadores del mismo perfil, pero confía en cerrar un acuerdo pronto.

Además del refuerzo interior, el club también analiza la posibilidad de incorporar un ‘combo guard’ que pueda suplir las carencias en la línea exterior, especialmente ante el bajo rendimiento de Xavier Castañeda, que no está rindiendo al nivel esperado. Aunque su salida no está sobre la mesa, la llegada de un nuevo jugador podría relegarlo en la rotación.

Coviran Granada busca cesión a Micah Speight

El paso de Micah Speight por el Coviran Granada podría tener un paréntesis antes de consolidarse en la primera plantilla. El base estadounidense no ha logrado adaptarse al ritmo ni a la exigencia de la Liga Endesa y su rendimiento está siendo muy irregular. La falta de confianza ha llevado al cuerpo técnico a dejarlo fuera de las últimas convocatorias y el club trabaja en una cesión que le permita recuperar sensaciones y minutos de juego lejos del Palacio de los Deportes.

La Primera FEB aparece como el destino más viable para el jugador, donde varios equipos han mostrado interés, especialmente el Monbus Obradoiro. En Granada no dudan de su talento, pero reconocen que necesita un entorno con menos presión para reencontrarse con su mejor versión. La intención es que esta salida sea temporal, confiando en que Speight pueda regresar con más madurez y preparado para asumir el papel que se esperaba de él al inicio de la temporada.

Otros rumores y fichajes ACB Liga Endesa: