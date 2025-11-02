El Real Madrid de Scariolo empieza a carburar tras un inicio repleto de dudas y de malos resultados, sobre todo lejos del Movistar Arena. Sin embargo, después de unos cambios en la plantilla, que eran necesarios como el fichaje de Alex len y la salida de Bruno Fernando al Partizan de Belgrado, el conjunto blanco va cogiendo ritmo y ha roto uno de los maleficios que sacaban de quicio al entrenador italiano.

El Real Madrid gana en Zaragoza con Tavares de MVP

El Real Madrid ha conseguido una victoria a domicilio frente al Casademont Zaragoza en ACB, la primera de toda la temporada, rompiendo el maleficio de Scariolo en su comienzo en el banquillo madridista. El técnico italiano, que no puedo contar todavía con el recién llegado Alex Len, se apoyó en Tavares para sacar adelante el triunfo, mandando un mensaje al fichaje de quién manda en el juego interior blanco.

La figura del choque fue Edy Tavares, que brilló con 16 puntos y 8 tapones, y recibiendo el galardón de MVP. Ante la ausencia de Alex Len, Scariolo utilizó a Usman Garuba, que hizo un gran encuentro, y a David Kramer, aunque de manera puntual, para complementar a Tavares en la pintura.

El récord personal de Tavares en el Real Madrid

La actuación de Tavares no solo fue determinante para el triunfo del Real Madrid, sino que también estableció un hito personal para el caboverdiano en de la ACB: sus 8 tapones suponen la mejor cifra en un partido de la competición en 18 años. Su presencia física en el juego interior resultó decisiva para que el equipo madridista pudiera controlar los rebotes y frenar los intentos del Casademont Zaragoza de acercarse en el marcador.

Este rendimiento de uno de los líderes de la plantilla como Tavares lo puso en valor Scariolo en la rueda de prensa post partido, donde puso especial énfasis en la actuación del interior madridista, subrayando cómo su presencia en la pintura fue clave para controlar el partido, además de darle la enhorabuena por su marca personal.

Plantilla Real Madrid 2025-26

Bases: Facu Campazzo, Theo Maledon, Andrés Feliz

Escoltas: Sergio Llull

Aleros: David Kramer, Alberto Abalde, Gabriele Procida, Mario Hezonja, Gabriel Deck, Gunars Grinvalds

Ala-pívots: Chuma Okeke, Izan Almansa, Usman Garuba,Trey Lyles

Pívots: Edy Tavares, Alex Len