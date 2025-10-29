Antes de convertirse en el nuevo pívot del Real Madrid, Alex Len ha vivido momentos que marcaron su vida mucho más allá del baloncesto y que viene bien destacar para conocer a la persona. Detrás del jugador de 2,13 metros y amplia trayectoria en la NBA, se esconde una historia personal que refleja coraje, humanidad y una profunda lección sobre lo que realmente importa.

La trágica historia de Alex Len antes de ser nuevo jugador del Real Madrid

Alex Len, pívot de la NBA que está cerca de ser nuevo fichaje del Real Madrid, tiene una de las historias más impactantes del baloncesto estadounidense, y no tiene nada que ver con la pista. Durante un viaje a la República Dominicana, su amigo Jay Johnson se alejó demasiado nadando en el mar y quedó atrapado por olas fuertes, agotado y casi incapaz de mantenerse a flote.

Aunque al principio Alex Len pensó que era una broma, al escuchar el tono de su voz supo que estaba en peligro y se lanzó de inmediato a rescatarlo. Gracias a su fuerza y a su experiencia como nadador, logró sujetar a Johnson y mantenerlo a salvo mientras eran arrastrados por el agua .Finalmente, el interior ucraniano consiguió impulsarlo hacia la orilla, donde su amigo pudo recuperarse.

Así lo narra el próximo fichaje del Real Madrid Alex Len

En una entrevista en The Arizona Republic, Alex Len relató cómo vivió la historia y el sufrimiento que pasó por ver en peligro a su amigo: “Cuando llegué hasta él, estaba casi inconsciente. No sabía nadar. No se movía. Si hubiera llegado un par de minutos más tarde, probablemente se habría ahogado”.

Respecto al rescate, el próximo fichaje del Real Madrid reconoció la angustia que pasaron hasta aproximarse a la orilla, con la fuerza del agua que les impedía hacer cualquier maniobra en el mar: “Le dedicas toda tu energía, pero ves que no puedes hacer nada”. Aunque el final fue feliz, el pívot ucraniano recuerda con mucho horror esta historia.