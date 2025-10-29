Los despachos del Real Madrid de baloncesto, liderados por Sergio Rodríguez y Martynas Pocius, ya han marcado el rumbo y decidido el refuerzo en el puesto de cinco. Tras la salida de Bruno Fernando, el club blanco peinó el mercado NBA en busca del perfil ideal y ha puesto el foco en un pívot que llegó a ser número 5 del Draft. Será el elegido para complementar a Tavares en el juego interior dentro del sistema de Sergio Scariolo.

Alex Len firmará contrato con el Real Madrid de baloncesto

El nombre de Oleksii Yuriyovvych Len, más conocido como Alex Len, formaba parte de las opciones y creaba unanimidad dentro del Real Madrid para convertirse en sustituto de Bruno Fernando. Natural de Antratsyt en Ucrania y formado en los Terrapins de Maryland de NCAA, Len firmará contrato multianual y dejará atrás doce años de carrera en la NBA.

ALEX LEN TO THE RACK 😤



📺: TNT | Game 2 | SAC Leads 1-0#NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/UNBkBjytoL — NBA (@NBA) April 18, 2023

Hace diez días, los New York Knicks prescindieron de su contrato durante la pretemporada. Ahora, su incorporación al Real Madrid de Sergio Scariolo incluirá una cláusula de salida que no le permitiría regresar a Estados Unidos. Con 32 años, abandona el baloncesto norteamericano tras haber llegado a la NCAA en 2011, ser elegido número 5 del Draft en 2013 y forjar una trayectoria por equipos como los Phoenix Suns, Atlanta Hawks, Sacramento Kings, Toronto Raptors, Washington Wizards y los Los Angeles Lakers. En total, Alex Len disputó 690 partidos de temporada regular y 14 de playoffs, con unos promedios globales de 6,7 puntos y 5,3 rebotes

La pasada temporada disputó 36 encuentros con los Kings y otros diez con los Lakers de la Conferencia Oeste. Ahora, aterriza en Europa para estrenarse en la Euroliga de la mano del Real Madrid. Len comenzó a practicar baloncesto a los 13 años y continuó su formación en el Dnipro Higher College de su Ucrania natal, etapa tras la cual dio el salto a la selección nacional.

Alex Len debutará en Liga Endesa y Euroliga

Durante los últimos años, el nombre de Alex Len ha aparecido en varias ocasiones en las quinielas de posibles refuerzos para clubes de Euroliga. Finalmente, será el Real Madrid quien asegure sus servicios para sumar solidez defensiva, presencia anotadora en la pintura —aunque no sea un consumado tirador exterior— y un plus de experiencia. Formará junto a Tavares una dupla intimidante en el puesto de cinco.

Len apuró sus opciones de continuar en la NBA durante la offseason, y llegó a disputar dos partidos de pretemporada con los Knicks —18 minutos en total ante 76ers y Wizards—. Sin embargo, emprende ya viaje hacia la capital española para iniciar un periodo de adaptación al sistema de Scariolo, con la previsión de convertirse en una pieza de peso en un futuro cercano.

Con 47,5 millones de dólares acumulados en salarios durante su carrera en la NBA, Len afronta ahora su estreno en Euroliga y Liga Endesa. Su mejor campaña en Estados Unidos llegó en la 2018-19, cuando firmó 11,1 puntos y 5,8 rebotes de media con los Atlanta Hawks. Además, volverá a coincidir con Sergio Scariolo, con quien ya compartió vestuario en su etapa en los Toronto Raptors.

Topes de Alex Len en la NBA