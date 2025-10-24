El Real Madrid Baloncesto está atento al mercado de fichajes. A pesar de algunas buenas actuaciones, la irregularidad ha marcado el arranque competitivo de los de Sergio Scariolo. Este año, el gran caballo de batalla está siendo la rotación en el puesto de 5. Por ello, Mo Bamba, Precious Achiuwa o Alex Len han estado en la prensa deportiva.

El Real Madrid Baloncesto parece haber sentenciado a Bruno Fernando y ya conoce a su sustituto

No son pocos los jugadores que han sonado para ocupar el puesto de 5 en el Real Madrid Baloncesto. El rendimiento mostrado por Bruno Fernando, que además ya estaba en el alambre este verano, ha sido realmente pobre. Por ello, parece que en el club blanco se busca darle salida y encontrar una pieza que le supla. Sin embargo, la labor no es sencilla, el propio Zeljko Obradovic ya habló de la escasez de pívots. No obstante, Sergio Scariolo podría tirar de contactos para hacerse con Alex Len.

Alex Len es uno de los nombres que está sobre la mesa para suplir a Bruno Fernando en el Real Madrid. El cuadro blanco no puede permitirse fallar y podría apostar justo por este nombre porque Sergio Scariolo ya sabe lo que es trabajar con él. Según informó José Ignacio Huguet al combinado madridista le interesa el ex NBA y no es de extrañar, porque el interior compartió vestuario con el técnico italiano en la temporada 20-21 en Toronto Raptors.

¿Es Alex Len perfil necesita el Real Madrid Baloncesto para su pintura?

Una de las cuestiones más sorprendentes del arranque del Real Madrid Baloncesto es la falta de participación de Usman Garuba. Al de Azuqueca de Henares se le ve físicamente bien. A pesar de ello y de que Bruno Fernando no esté rindiendo en absoluto, no está participando en exceso. El nivel y lo que demanda el equipo son ámbitos diferenciados y parece que los de Sergio Scariolo requieren de más presencia cerca de aro en ambas pistas. Por ello, Alex Len se posiciona entre otras opciones.

Entre los perfiles que parece tener el Real Madrid Baloncesto bajo la lupa hay jugadores de gran nivel. Sin embargo, su capacidad de juego de cara, su movilidad o su buena mano exterior, por muy espectacular que sea, no son las características principales que necesita Sergio Scariolo. Alex Len es un gran protector de aro, además, muy capaz de jugar poste bajo y cerca de canasta, tanto para anotar como para pasar. Es decir, varias de las características que tanta falta le hacen a este equipo.