El Real Madrid Baloncesto es un equipo en construcción. La llegada de Sergio Scariolo ha significado un cambio de paradigma mayor que el paso de Pablo Laso a Chus Mateo, que ya eran primero y segundo. Por ello, varias piezas aún se están aclimatando. Donde parece haber más lío es en el juego interior. Las situaciones de Bruno Fernando, Usman Garuba, Gaby Deck, Trey Lyles… está bajo la lupa.

El Real Madrid Baloncesto tiene un problema con sus 5s, el de Bruno Fernando es paradigmático, pero no es el único

El Real Madrid Baloncesto, en líneas generales, parece ir carburando. Sin embargo, por ahora, su asignatura pendiente es la posición de 5. Eddy Taveres sigue siendo líder indiscutible y su rendimiento impacta en positivo. Eso sí, el caboverdiano ya no es ese jugador absolutamente infranqueable en defensa y necesita más rotación y más ayuda del colectivo. Por su lado, Bruno Fernando está siendo el gran suspenso de la temporada.

El rendimiento de Bruno Fernando a nivel defensivo está siendo realmente pobre. Esto no es ninguna novedad, pero es que además su confianza en ataque está bajo mínimos y su presencia en pista no compensa en ese balance de prestaciones. Todo apunta a que acabará saliendo. Usman Garuba no ha dejado malos minutos en sus reducidas participaciones. Es un maestro de la defensa de cambios, pero los blancos parecen necesitar más un intimidador en la zona.

El overbooking de ala-pívots, un quebradero de cabeza para Sergio Scariolo

La llegada de Chuma Okeke y Trey Lyles ha generado una sobrepresencia de ala-pívots en la plantilla. Mario Hezonja, que hasta ahora era 4 de pleno derecho, intercala al 3. Gaby Deck, extracomunitario como los dos recién llegados, pugna por minutos y en ACB por convocatorias con los flamantes fichajes. Hasta el momento, el mayor ‘bajón’ ha sido el del croata, que si bien no está dejando mal rendimiento, no está teniendo acierto y se le ve algo errático en sus decisiones, quizás por la confianza perdida con la competencia.

Gaby Deck, por su lado, parece totalmente recuperado y su nivel está siendo destacado. Además, el argentino parece más de la cuerda de Scariolo, que, hasta el momento, ha sido su jugador de confianza de entre los tres extracomunitacios. Entre Trey Lyles y Chuma Okeke es difícil elegir a uno. Ambos brillan en ataque. Eso sí, parece que Chuma se está mostrando algo más seguro en defensa. A Lyles aún le queda más camino por recorrer a la hora de aclimatarse a los entramados defensivos europeos.