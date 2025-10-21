El proyecto de Scariolo ha comenzado de menos a más la temporada, con balances positivos de 2-1 en ACB y 3-2 en Euroliga. Sin embargo, el técnico italiano tiene a jugadores que todavía no han conseguido entrar en la dinámica del equipo y que tienen que ser importantes este curso. Por otro lado, hay otros puntales, sobre todo recién llegados, que han tenido un gran impacto en la plantilla y eso se refleja en datos.

Los peores jugadores del Real Madrid en este inicio de temporada

Bruno Fernando

El inicio de temporada de Bruno Fernando en el Real Madrid está resultando decepcionante. A pesar de haberse quedado en plantilla este verano por su buen hacer en la segunda mitad del curso anterior, el pívot angoleño no está cumpliendo con el papel de sustituto ideal de Tavares y sus números así lo indican, pasando de promediar 7 puntos y 5,1 rebotes a solo 4 puntos y 3,7 rebotes esta temporada; destacando además que su media de juego también ha disminuido en cinco minutos por encuentro.

Facundo Campazzo

Hay una realidad palpable en los primeros encuentros de Facundo Campazzo y es que no ha empezado bien esta temporada con el Real Madrid, mostrando cifras muy por debajo de lo esperado, especialmente en Euroliga, donde promedia solo 5 puntos y 4,4 asistencias en 23,6 minutos, con bajos porcentajes de tiro y un impacto limitado en ataque y defensa. Aun así, sigue siendo uno de los referentes del equipo, y Scariolo confía en que, con su experiencia y calidad, volverá a alcanzar su mejor nivel y a ser decisivo cuando más se le necesite.

Usman Garuba

En este inicio de curso, Usman Garuba está por delante de Bruno Fernando y Scariolo le está dando un rol más importante dentro del equipo. Sin embargo, el interior internacional con España no ha dado ese salto definitivo que se le exige para que sea una pieza clave en la pintura madridista. Sus minutos de juego han disminuido con respecto al año pasado con Chus Mateo en el banquillo y ha de mantener la regularidad para ganarse un puesto fijo en la rotación de la plantilla.

Jugadores que están destacando en el Real Madrid

David Kramer

David Kramer está funcionando de manera convincente en el Real Madrid, adaptándose con naturalidad a distintos roles dentro del equipo, no solo a un exterior letal desde el perímetro, sino como un factor defensivo diferencial. En lo que va de temporada, el alemán está promediando 9,7 puntos y más de 2 rebotes en apenas 18 minutos por partido. Su adaptación al sistema de Scariolo se ha producido con satisfacción y se ha convertido en un hombre importante dentro de la rotación .

Trey Lyles

Trey Lyles ha iniciado su etapa en el Real Madrid con buenas sensaciones y adaptándose rápidamente al equipo. En este principio de temporada está promediando 25 minutos por partido, con 17 puntos, 4,5 rebotes y 1 asistencia. Además de su aporte ofensivo, se está mostrando muy sólido en defensa, con un DRtg (Defensive Rating) de 106,7. Una prueba de que ha sido uno de los fichajes más rentables para el conjunto madridista es que fue votado por los capitanes de la Euroliga como el recién llegado más prometedor.

Chuma Okeke

Chuma Okeke está siendo el líder ofensivo del Real Madrid en este incio de campaña. Promedia 11,6 puntos, 5,6 rebotes y 0,6 asistencias en 20,2 minutos por partido, con un impresionante 64,5% en tiros de campo, 60% en triples y 85,7% en tiros libres, lo que refleja su gran eficiencia. Su impacto en ataque se ve también en su ORtg (Offensive Rating) de 174,6, consolidándose como el jugador más fiable en el aspecto ofensivo del equipo.