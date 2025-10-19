El Real Madrid consiguió una trabajada victoria por 90-80 frente al San Pablo Burgos, consolidando su racha de 33 triunfos consecutivos en casa. Con un Hezonja en modo MVP (17 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias), la rotación interior de Scariolo mostró desequilibrios llamativos con algunos jugadores asumiendo más minutos de los habituales, mientras otros apenas tuvieron protagonismo ante la ausencia de Tavares.

Bruno Fernando no aprovecha la oportunidad en el Real Madrid

Tavares descansó ante el San Pablo Burgos y no estuvo en la convocatoria, por lo que Bruno Fernando partía como su sustituto habitual en la pintura. Sin embargo, el pívot angoleño, que no atraviesa su mejor momento en este inicio de curso, apenas tuvo minutos significativos y otros recién llegados como Izan Almansa tuvieron un rol más importante en el juego interior del equipo en este triunfo de ACB.

Bruno Fernando tuvo una presencia limitada en el partido ante los burgaleses, sumando menos de diez minutos en los que anotó 4 puntos (2/6 en tiros de campo), capturó 3 rebotes y repartió 1 asistencia. A pesar de ser el sustituto natural de Tavares, el interior madridista ni saltó a pista en toda la segunda mitad, una decisión sorprendente y llamativa por parte de Scariolo, que con Garuba y Almansa le bastó para ganar.

Críticas a Bruno Fernando en el Real Madrid y el mercado de fichajes

Es una obviedad que Bruno Fernando ha visto reducido su papel en el Real Madrid respecto a la pasada temporada. En 2024-25 promedió 5,1 puntos, 3,5 rebotes y 0,6 asistencias en 15,7 minutos por partido en ACB, mientras que en este inicio de curso apenas alcanza los 3,5 puntos y 3,5 rebotes en 10,5 minutos, reflejando un protagonismo mucho menor y una participación secundaria en la rotación interior del equipo.

En su lugar, otros interiores han ganado minutos y protagonismo, como el fichaje Izan Almansa, que en el último partido frente al San Pablo Burgos sumó 13 puntos, 7 rebotes y 1 asistencia en casi 12 minutos, destacando por su capacidad para asumir responsabilidades en ausencia de Tavares. Scariolo elogió su actuación en rueda de prensa. “Está para entrar en rotación y hoy lo ha hecho muy bien”.

La afición en redes sociales no está contenta con el rendimiento de Bruno Fernando y piden a la dirección deportiva, encabezada por Sergio Rodríguez, fichajes para la pintura y una rescisión de contrato para el pívot angoleño.

A este tipo de rivales son a los que tienes que ganar de 40 puntos, victoria pero partido muy flojo.



Pd: ya podéis cortar a Bruno Fernando y mirar a ver si alguno de la NBA se pira de ahí https://t.co/srUPufeqxv — Fer (@20cuentasya) October 19, 2025

Calendario Real Madrid mes de octubre

Real Madrid vs San Pablo Burgos – Liga Endesa

Maccabi Rapyd Tel Aviv vs Real Madrid – Euroliga

Real Madrid vs BAXI Manresa – Liga Endesa

FC Bayern Munich vs Real Madrid – Euroliga

Real Madrid vs Fenerbahce – Euroliga