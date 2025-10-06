El partido de ACB del Real Madrid Baloncesto dejó numerosas noticias positivas. Izan Almansa fue la gran novedad. El canterano Gunars Grinvalds pudo tener sus primeros minutos con la camiseta blanca y se vieron buenas versiones de los fichajes. Fuera de la rotación quedaron Gaby Deck, Gabriele Procida y Usman Garuba. La ausencia de este último presagiaba minutos para Bruno Fernando.

Bruno Fernando, una oportunidad para hacerse hueco en el Real Madrid Baloncesto

La temporada pasada Bruno Fernando llegó al Real Madrid Baloncesto con vitola de estrella. Su adaptación a la ACB no fue especialmente rápida. Sin embargo, a final de curso, se comenzó a vislumbrar una buena versión del angoleño que, seguramente, le sostuvo en el plantel este verano. Su arranque de curso recuerda más a la primera versión del interior. Su poca brillantez vuelve a dejar muy solo a Tavares, más, en días como frente a Gran Canaria, sin Garuba. Por ello, muchos echan de menos a Vincent Poirier.

Vincent Poirier no solo fue un suplente de lujo para Eddy Tavares, sino que por momento incluso demostró poder quitarle el puesto de ‘titular’. El partido de ACB frente a Gran Canaria, sin Garuba, ponía muchos focos sobre Bruno Fernando, que tan solo disputó 5 minutos y 42 segundos. Si ya la situación generaba ‘runrún’, la aparición en la grada del pívot galo que tantas alegrías dio a los blancos, desencadenó del todo el debate, sobre todo en redes sociales.

No todo el mundo desaprovechó su oportunidad en ACB

Si bien la ausencia de Usman Garuba en el partido de ACB frente a Grana Canaria no supuso un punto de inflexión para Bruno Fernando, sí que pudo serlo para otros jugadores. Uno de ellos, que también puede compartir posición tanto con el angoleño, como con Vincent Poirier, fue Izan Almansa, que demostró estar preparado.

El joven español acabó integrado en la disciplina del U22 del Real Madrid Baloncesto, pero parece preparado de sobra para la Liga Endesa. En 11:30 minutos, anotó 6 puntos, capturó 2 rebotes, dio una asistencia y dejó buenas sensaciones en el juego colectivo.