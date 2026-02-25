El Real Madrid Baloncesto no llegaba a la Copa ACB en un mal momento. Sin embargo, el mazazo de perder la final contra Baskonia ha reabierto todas las heridas del comienzo de curso. Los blancos, ahora, se tendrán que recomponer para medirse a Bayern Múnich. Los de Svetislav Pesic atraviesan un gran momento de forma en Euroliga y no se lo pondrán nada fácil.

El Real Madrid Baloncesto ante un día clave en Euroliga

En cualquier otro momento de la temporada, el partido contra el Bayern Múnich podría tener una importancia relativa. Sin embargo, en este regreso a la Euroliga post Copa del Rey, el duelo se vuelve trascendental. Baskonia supo sacar a la luz las costuras de este Real Madrid Baloncesto y, ahora, toda una leyenda del FC Barcelona, Svetislav Pesic, podría acabar de golpear la moral blanca.

Bayern Múnich era un equipo que no acababa de carburar en esta Euroliga. Sin embargo, la llegada de Svetislav Pesic a su banquillo ha sido toda una revolución. Los germanos han comenzado a ganar encuentros, además, contra rivales potentes como Panathinaikos, Hapoel, Valencia o AS Mónaco. El Real Madrid Baloncesto aterriza en el encuentro con dudas, con hasta 6 equipos amenazando su posición en la clasificación y sabiendo que el plan del técnico serbio es especialmente peligroso.

El plan de Svetislav Pesic para tumbar al Real Madrid Baloncesto

El Real Madrid Baloncesto, a pesar de que su talón de Aquiles suele ser jugar a domicilio, no debería confiarse en el Movistar Arena en este encuentro. La Euroliga no perdona y el ambiente en el estadio tras la debacle copera puede ser compleja de gestionar a nivel emocional. Además, las señas de identidad de Svetislav Pesic en esta Euroliga pueden ser otro escollo para la victoria.

Si por algo se caracteriza Svetislav Pesic en general y su Bayern Múnich en particular es por la agresividad defensiva. Los germanos presionan mucho la pelota, así como las líneas de pase. Si bien no son un conjunto con un nivel táctico excelso, sí que hacen el partido muy incómodo al rival. Un Real Madrid Baloncesto herido tendrá que saber sobrellevarlo, con lla presión del casillero Euroliga de fondo.

Los perfiles del roster de Bayern Múnich ya se ha visto el daño que le hacen a Scariolo. Pívots móviles, con mano o dinámicos como Gabriel, Voigtmann o Mccormack suelen ser una piedra en el zapato para Tavares. Además, los de Svetislav Pesic cuentan con jugadores muy agresivos desde la penetración, aunque con buena mano, como Dimitrijevic, Mike o Rathan-Mayes tipologías similares a los Forrest, Luwawu.Cabarrot o Rodions Kurucs, que tanto amargaron la fiesta al Real Madrid Baloncesto en Copa ACB. Además, por supuesto del mejor tirador de la Euroliga, Andreas Obst.