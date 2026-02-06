El Real Madrid Baloncesto vuelve a sumirse en un mar de dudas tras su reciente desempeño en Euroliga. A nivel estadístico está claro que el jugar a domicilio es un claro debe del conjunto de Sergio Scariolo. Sin embargo, el partido contra Dubai BC dejó otra cifra que bien merece quedar reseñada. El dato habla de la rotación de Sergio Scariolo y de un problema evidente.

Un problema grave para el Real Madrid Baloncesto en Euroliga

El Real Madrid Baloncesto sucumbió ante Dubai BC a domicilio en Euroliga y lo hizo en un encuentro que parecía dominado por momentos. La segunda parte se les fue haciendo más y más cuesta arriba hasta que acabaron cayendo por debajo en el electrónico y confirmando el sorpaso con la finalización de los 40 minutos. Sin embargo, dentro del equipo no todas las piezas parecen tener la misma responsabilidad en la remontada dubaití.

A nivel estadístico, el encuentro Euroliga dejó una realidad clara y constatable para el Real Madrid Baloncesto. La diferencia entre titulares y suplentes es abrupta, así lo dicen los números. Mientras Tavares acabó con un +/- de +16, Campazzo y Abalde +2, Hezonja +11 y Okeke +12, los suplentes no dieron la talla. El -21 de Trey Lyles, el -17 de Andrés Feliz o el -15 de Garuba, entre otros, no habla bien de la segunda unidad.

¿Mala gestión de Sergio Scariolo o mala planificación en los despachos?

Una vez finalizado el encuentro Euroliga, hasta el propio Sergio Scariolo comentó la circunstancia en rueda de prensa. El técnico del Real Madrid Baloncesto fue contundente, como lo suele ser él: “Creo que nuestra actuación fue subiendo y bajando dependiendo de los quintetos que teníamos en pista. No todos los quintetos rindieron de forma competitiva y del alto nivel que necesitas. Si caes tanto en esos minutos no vale para nada el trabajo que haces en el resto”.

El problema para el Real Madrid Baloncesto fue evidente. Sin embargo, la duda entre los aficionados está entre sí, es un problema de confección o de gestión. Las sinergias entre jugadores de los quintetos se buscan y se trabajan, pero también tienen que ser perfiles compatibles. La verdadera cuestión es hasta qué punto pueden encajar las piezas que se juntaron sobre el parquet frente a Dubai BC en Euroliga.

Mejores y peores parejas del encuentro Euroliga frente a Dubai BC