El Real Madrid Baloncesto parece no querer levantar el pie del acelerador en un momento excepcional de técnico y plantilla. Si bien actualmente todo va como la seda, no siempre fue así. El nivel de jugadores como Mario Hezonja o Facu Campazzo o la seguridad de la silla del propio Sergio Scariolo han cambiado radicalmente.

La relación entre Mario Hezonja y Sergio Scariolo

Uno de los temas de conversación más recurrentes dentro del entorno del Real Madrid Baloncesto es el tira y afloja con Mario Hezonja. El jugador croata tiene un talento descomunal, pero en el inicio de temporada ha rendido por debajo de lo esperado. Además, ha dejado varios momentos polémicos. Si bien públicamente Sergio Scariolo le ha defendido a capa y espada, reconoce que no siempre ha sido así en la intimidad.

Scariolo sobre @mariohezonja : “Yo veía en Mario un jugador total. He sido muy duro con él en muchos momentos, quizás el jugador con el que he sido más duro, sin quizás, con diferencia, porque creo que su techo creo que no ha llegado todavía” — Pilar Casado (@pilarcasado) January 26, 2026

Sergio Scariolo habló sobre su relación con Mario Hezonja. Según las palabras recogidas por Pilar Casado, periodista que cubre información del Real Madrid Baloncesto, habría sido franco con la situación: “Yo veía en Mario un jugador total. He sido muy duro con él en muchos momentos, quizás el jugador con el que he sido más duro, sin quizás, con diferencia”. Además, parece no conformarse con su actual buen rendimiento: “Creo que su techo creo que no ha llegado todavía”.

El Real Madrid Baloncesto se reconcilia con la superestrella croata en un momento dulce en Euroliga

El Real Madrid Baloncesto está en un gran momento, pero también tiene un importante reto por delante. Los madridistas se medirán a París, Panathinaikos, Dubai y Partizan en Euroliga, todos ellos fuera de casa. Para poder hacer frente a ello necesitarán al mejor Mario Hezonja. El croata parece haber dejado atrás toda duda sobre su nivel y sostiene por momentos al equipo de Sergio Scariolo.

💬 @SergioScariolo: "Frente al París Basketball hay que atacar con mucho equilibrio". — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) January 26, 2026

Los rumores sobre una posible salida de Mario Henzonja, las dudas sobre su encaje junto a Trey Lyles o su bajo estado de forma son temas ya del pasado. El mes de enero del croata parece haber traído a la palestra su mejor versión. Los 27 puntos contra el Barça, los 23 contra Valencia o los 28 contra Breogan son buena muestra de su momento.