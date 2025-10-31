El Real Madrid Baloncesto ganó y con solvencia a Fenerbahce en el segundo partido de esta jornada doble de Euroliga. A pesar de la contundencia del resultado y, en general, de todos los encuentros disputados en casa, las dudas con el rendimiento del equipo necesitarán más de una alegría para disiparse. En mitad de este meollo, el nivel de Mario Hezonja preocupa.

El Real Madrid Baloncesto y Mario Hezonja no acaban de entenderse

Ya hace tiempo que el runrún se cierne en el Real Madrid Baloncesto sobre la figura de Mario Hezonja. El croata venía siendo la gran estrella del equipo en años pasados. Sin embargo, desde la llegada de Sergio Scariolo al banquillo, no ha acabado de mostrar su nivel. Hasta el momento, el contexto irregular del equipo no se lo ponía fácil. No obstante, en una victoria en Euroliga por 26 puntos, que pudieron ser más, volvió a dejar a deber.

El partido de Euroliga no tuvo mayor misterio. El Real Madrid Baloncesto dominó de principio a fin con una contundencia superlativa. El vigente campeón de la competición llegó a verse 60-30 abajo, incluso más. El partido sirvió para reivindicaciones varias, Maledon, Garuba, Campazzo… Sin embargo, Mario Hezonja, al que se había echado en falta en los días malos, tampoco encontró su hueco en un día así, 5 puntos, -2 de valoración y -7 de parcial con él en pista en 14 minutos de juego.

¿Un tema de posición o de forma física?

Muchos se preguntan a qué se debe la bajada de rendimiento del croata. En este sentido, las causas siempre son multifactoriales, pero algunas pesan más que otras. Por un lado, los jugadores atraviesan momentos de forma y ni una estrella de la Euroliga como Mario Hezonja se escapa de esto. Sin embargo, el entramado táctico de Sergio Scariolo y su regreso al tres, parece no sentarle especialmente bien.

Un gran Madrid se exhibe ante el Fenerbahce. — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) October 30, 2025

Mario Hezonja tiene relativa poca cota de balón en el juego ofensivo. Muchos pensarán que no es así, porque acostumbra a coger muchos tiros. Sin embargo, en el Real Madrid Baloncesto, las situaciones para explotar sus ventajas son poco asiduas y eso parece hacer que el jugador tenga cierta ansiedad por tirar.

En el pasado, buena parte del ataque del Real Madrid Baloncesto orbitaba en encontrar situaciones de aclarado para el croata en el duelo físico frente a exteriores y en indirectos para tirar frente a interiores. En la actualidad, su nuevo rol de 3, junto a ‘cromos repetidos’ como Deck, Lyles y Okeke apaga ciertamente su luz.