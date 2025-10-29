El Real Madrid Baloncesto volvió a caer en Euroliga, en este caso frente a Bayern Múnich. Los alemanes, de la mano de un atinado Gordon Herbert, supieron sacar a relucir las costuras del equipo de Sergio Scariolo. La derrota, al margen de lo clasificatorio, es un mazazo para el proyecto iniciado por el técnico italiano, que, además, ya está en la palestra. Sus decisiones levantaron suspicacias.

Sergio Scariolo no supo contrarrestar el plan de Gordon Herbert para frenar al Real Madrid Baloncesto

No es poco habitual que los entrenadores rivales usen interiores con buena mano e incluso ala-pívots, para tratar de hacer daño a un Walter Tavares totalmente diferencial. Además, en el choque, los problemas de faltas llevaron al oponente del Real Madrid Baloncesto a tener que jugársela en los minutos importantes con Da Silva emparejado con el caboverdiano. Sin embargo, Sergio Scariolo no acabó de sacarle partido.

El emparejamiento entre el ‘gigante’ del Real Madrid Baloncesto y Oscar Da Silva fue una de las claves ganadoras. Sergio Scariolo trató por todos los medios de hacerle llegar el balón a Walter Tavares. No obstante, en vez de hacerlo en los instantes finales de posesión, con ánimo de finalizar, trató de hacerlo al inicio, para generar. Con ello, los blancos se obcecaron en la ventaja y ralentizaron su juego ofensivo. Además, la estructura de ayudas del Bayern Múnich fue excelsa.

Sergio Scariolo trató de introducir tiradores que pudieran abrirle el campo a Tavares. Sin embargo, los alemanes supieron suplir con mucha actividad la desventaja. Una de las claves fue la presencia de Campazzo en pista. El argentino no es un tirador especialmente rápido, ni excesivamente fiable. Su defensor fue un incordio para que el pívot del Real Madrid Baloncesto encontrara el aro.

Sergio Scariolo y Mario Hezonja no parecen entenderse

No es una novedad que el nivel de Mario Hezonja en esta nueva era con Sergio Scariolo en el banquillo ha descendido. El croata volvió a tener poco peso en el juego ofensivo, sobre todo en el ‘clutch’. El italiano le utiliza para abrir la pista, ocupando lado débil y alguna salida puntual de indirectos. Sin embargo, no acaba de tener continuidad en la participación en campo ofensivo. De hecho, acabó siendo sustituido por David Kramer en los instantes finales con el partido en juego.

Mucho debate abrió su posición de 4 antaño. No obstante, a posteriori, parece que esa capacidad de hacer daño en 1x1s exteriores y en salidas de indirectos frente a defensores de menor movilidad le sentaba bien. Su presencia en quintetos con Trey Lyles y Chuma Okeke parece mermar su zona de influencia. Por el momento, parece que Sergio Scariolo no acaba de dar con la tecla, frente al Bayern, 7 puntos, 2 de valoración y -9 con él en pista.

La protección de la zona del Real Madrid Baloncesto, el gran potro de tortura del italiano

No es la primera vez que el Real Madrid Baloncesto sufre cuando Tavares abandona la pista. La entrada de Garuba al parquet suele aportar mucha energía. A menudo regala robos y acciones espectaculares aguantando a pequeños en defensa de cambios. Sin embargo, el equipo acostumbra a encajar numerosas canastas en pintura tanto en cortes como en penetraciones. Los perfiles con los que cuenta Sergio Scariolo en otras posiciones parecen necesitar a gritos alguien que les guarde la espalda.

Sergio Scariolo suele utilizar y, frente al Bayern Múnich, así lo volvió a hacer, a sus exteriores más grandes cuando Tavares no está en pista. Hezonja, Okeke, Lyles acostumbran a completar el quinteto de Garuba. A pesar del tamaño, no son jugadores especialmente diestros, evitando ser rebasados, ni en 1×1 ni a través de bloqueos, lo que convierte la zona blanca en un pasillo de rivales. Quizás, perfiles más autosuficientes en defensa, a pesar de perder algo de tamaño, puedan funcionar mejor. Una apuesta por no requerir de excesivas ayudas. Hasta el momento, parece que el Real Madrid Baloncesto no acaba de ajustar esta situación.