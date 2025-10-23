El Real Madrid atraviesa un momento complicado fuera de casa, mostrando una versión irregular que contrasta con su solidez en el Movistar Arena. La reciente derrota en Euroliga ante el Maccabi Tel Aviv en Belgrado por 92-91 volvió a poner de manifiesto problemas defensivos y fallos clave que no se pueden producir en un equipo que aspira a todos los títulos. Scariolo, consciente de las dudas que puede levantar este inicio de curso, reconoce los errores y promete trabajo.

El Real Madrid da su peor versión lejos de casa en Euroliga

El Real Madrid sufrió otra dura derrota como visitante en la Euroliga, esta vez ante el Maccabi Tel Aviv en Belgrado por 92-91. El equipo de Scariolo volvió a mostrar serios problemas defensivos, encajando 40 puntos en el segundo cuarto y dejando demasiadas canastas fáciles a los israelíes. Además, las 17 pérdidas de balón y un preocupante 69% en tiros libres (20/29) lastraron cualquier intento de victoria.

La imagen del Real Madrid en Belgrado deja un contraste muy notorio: en casa hay destellos de lo que puede ser el equipo, pero de visitante se ve una versión más desordenada y vulnerable. De hecho, los resultados son un reflejo de esta sensación, ya que el conjunto blanco ha ganado los cinco partidos en el Movistar Arena y ha caído en los cuatro encuentros que ha disputado de visitante.

Scariolo reconoce los errores del Real Madrid

Sergio Scariolo reconoció en la rueda de prensa los errores cometidos por el Real Madrid en Belgrado y admitió que el equipo todavía no encuentra la regularidad necesaria para ganar fuera de casa. “Tuvimos el control en varias fases del partido, pero un tramo de desconexión en el segundo cuarto nos pasó factura. El Maccabi supo aprovecharlo con jugadores muy versátiles y tiradores de calidad”.

💬 @SergioScariolo: "Estamos intentando ser mejores". — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) October 22, 2025

La falta de consistencia en momentos clave y errores de bulto como los indicados (tiros libres, pérdidas de balón, fragilidad defensiva…) han provocado las primeras dudas en el proyecto de Scariolo en el banquillo del Real Madrid. El técnico italiano, consciente de que el equipo no está rindiendo de visitante, pide paciencia: “Estamos trabajando para aprender de los errores y reforzar lo positivo, pero es evidente que necesitamos dar un paso más”.

Próximos partidos del Real Madrid