El Real Madrid Baloncesto aterriza de nuevo en la Euroliga en mitad de un momento de dudas. Los blancos no acaban de encontrarse sobre el parquet y Sergio Scariolo trata de resolverlo. Sin embargo, medirse en este momento a uno de los equipos que, en líneas generales, mejor está rindiendo, no será un escollo menor. Arnas Butkevicius, Sylvain Francisco o Moses Wright estarán con ganas de golpear la moral blanca.

Una estrella Euroliga que podría asestar un golpe definitivo al Real Madrid Baloncesto

Cuando se habla de los peligros de Zalgiris Kaunas es imposible no poner el nombre de Sylvain Francisco sobre la mesa. A pesar de algún rumor sobre su posible no presencia en el choque de Euroliga contra el Real Madrid Baloncesto. Todo apunta a que no se lo perderá. Seguramente muchos recuerden de su paso por la ACB al base como un buen jugador. No obstante, ya es más que eso, es una estrella de la competición.

El director de juego del rival de Euroliga del Real Madrid Baloncesto se codea con la máxima élite europea. El francés es, nada más y nada menos, que un top10 en valoración. Además, una estadística en la que interiores suelen predominar por la capacidad de rebote. También es uno de los 20 mejores anotadores de toda la liga, pero sobre todo destaca asistiendo, 6,6 asistencias por partido. Sylvain Francisco es el segundo en pases de canasta y, por delante, tiene un Miller-McIntyre que promedia muchos más minutos de juego.

Otros peligros para Sergio Scariolo

El Real Madrid Baloncesto debe poner la mirada en la estrella Euroliga de Zalgiris Kaunas, pero no solo en el plano individual. La pareja que conforma con Moses Wright es realmente peligrosa. El juego de dos contra dos de los lituanos genera muchos puntos y, es ahí, donde los de Sergio Scariolo vienen sufriendo. Contra Panathinaikos, un poste de similares características como Kenneth Faried, ya sembró el terror en la zona madridista.

El cuadro de Sergio Scariolo no ha acabado de carburar e incluso el técnico italiano está ciertamente en entredicho. Una derrota en Euroliga podría hacer caer al Real Madrid Baloncesto hasta posiciones alejadas, incluso, del play-in. Por ello, el partido es de vital importancia para el combinado madrileño y, por tanto, piezas como Sylvain Francisco, un jugador inherentemente de inspiración, asusta y mucho.