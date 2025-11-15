El Real Madrid Baloncesto sigue inmerso en una crisis de juego y resultados. Cuando parecía que la victoria en el clásico significaba un punto de inflexión, dos derrotas consecutivas volvieron a poner al cuadro de Scariolo en el candelero. Dentro de esta dinámica, especialmente polémico está siendo el rendimiento de Mario Hezonja.

Mario Hezonja, en la diana en el Real Madrid Baloncesto

El tema del rendimiento de Mario Hezonja en el Real Madrid Baloncesto es motivo de debate en redes después de cada encuentro del conjunto. Sin embargo, si se miran los números, la realidad no acaba de confirmar del todo un problema mayúsculo. Este curso promedia 12.5ppp, 3.5rpp y 1,5app en Euroliga. Que sí que es cierto que son levemente inferiores a los de la pasada campaña, pero también es cierto que la temporada pasada era el único jugador en su posición y este hay overbooking.

🧐 Me da igual que Hezonja me bloquee en redes sociales, somos multitud, pero el compañerismo y el respeto por el técnico deben ser innegociables, y anoche por momentos…



Cuando se sienta en la 1ª parte (min14) se va al banquillo por el fondo para no saludar a Scariolo. Lo… pic.twitter.com/0Miakf6Lig — Víctor Colmenarejo (@karusito83) October 31, 2025

A nivel numérico, la gran estrella del Real Madrid Baloncesto se encuentra en cifras similares a las de su primera campaña como madridista. No se puede negar que el descenso, sobre todo en anotación, de 2,5 puntos respecto al año pasado y de 1 punto respecto al anterior está ahí, pero también lleva a pensar que el problema pueda estar más allá de esta circunstancia.

Acierto y lenguaje no verbal el gran debe de la estrella madridista

El croata no está tan lejos de sus habituales guarismos, pero para ello está teniendo que usar más tiros de los que debiera. Sus porcentajes en tiros de campo han descendido un 8% y un 6% en triples, dejando al jugador por debajo del 40% en T2 y del 30% en T3. Además, esta circunstancia parece hacer mella en la cabeza de Mario Hezonja, que acaba tomando peores decisiones para los intereses del Real Madrid Baloncesto. El técnico lo ha achacado a molestias, pero parece haber algo más.

La pizarra sale perfecta para recibir Hezonja. Yo creo que Mario va con visión túnel de ejecutar jugada y mirando al aro y no ve a Garuba, no por chupón, si no porque la pizarra sale bien y sale con espacio para lanzar. El pase es claro eso sí. pic.twitter.com/JBUJHVe9T8 — Jordi Bonet (@JBOrantos) October 22, 2025

En un baloncesto en el que todo está cuantificado, hay cosas que aún no lo están. El lenguaje no verbal de Mario Hezonja no es bueno. En pista, su toma de decisiones es errática. Además, suele ser especialmente precipitada a la hora de coger tiros cuando la estrella del Real Madrid Baloncesto no está consiguiendo anotar. Sus gestos en sustituciones y conatos de discusión con el técnico también han sido noticia. La realidad es que, lo constaten o no los números, está siendo un año aciago para él.