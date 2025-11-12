El Real Madrid Baloncesto recibe en su casa a un Panathinaikos tras una dolorosa derrota frente a Valencia Basket. Los madridistas buscan resarcirse, pero en frente tendrán un plantel con nombres como Sloukas, Nunn, Juancho Hernangómez o, ahora, Kenneth Faried. Sin embargo, no todos atraviesan un buen momento.

Juancho Hernangómez podría asestarle un golpe al Real Madrid Baloncesto difícil de levantar

Juancho Hernangómez vivió un verano complicado, pero su arranque en Euroliga vuelve traer a la palestra su mejor versión. El internacional español que, verano tras verano, está en las quinielas para fichar por el Real Madrid Baloncesto, es una pieza clave del equipo. Su rol no es muy protagonista en el juego. No obstante, en un plantel plagado de superestrellas no es raro verle rondar los 30 minutos en pista en partidos importantes. Además, ya ha demostrado crecerse contra españoles.

El Real Madrid Baloncesto tendrá que vérselas con un Juancho Hernangómez que ya dejó 27 puntos y 8 rebotes contra el Barça Basket y 15 puntos y 10 rebotes contra Baskonia. Además, en lo que va de temporada de Euroliga de baloncesto, ronda e incluso supera los 30 minutos de juego en prácticamente todos los duelos. A pesar de que ahora mismo todos los focos vayan para Kendrick Nunn o Kenneth Faried, el ala-pívot español podría tener mucho que decir.

¿Cómo llega Panathinaikos al partido de Euroliga en Madrid?

Si el Real Madrid Baloncesto llega al choque de Euroliga dubitativo, no menos lo hace Panathinaikos. Los griegos vienen de vencer a Paris, pero se han dejado victorias contra conjuntos a los que a priori debían vencer, como Barça, Virtus o Estrella Roja. En el plano individual, el gran debe de los del OAKA viene siendo TJ Shorts, aunque el juego interior también ha dejado dudas. Eso sí, el espectacular debut de su nueva estrella, Kenneth Faried, hace que el cuadro de Juancho Hernangómez dé un salto de nivel.