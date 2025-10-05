No son muchos los talentos españoles que rinden como estrellas actualmente en el panorama Euroliga. Por ello también, perfiles como Juancho Hernangómez, en torneos internacionales con España, acostumbran a ser sujetos de muchas expectativas. En el último Eurobasket, el pequeño de los hermanos acudió como capitán, pero su rendimiento no fue el esperado. No obstante, ya se está redimiendo.

Juancho Hernangómez, la estrella de uno de los mejores equipos de la Euroliga

No muchos equipos hay con la ascendencia competitiva de Panathinaikos. A pesar de que Fenerbahce este año les arrebatara la vitola de campeones de la Euroliga, nadie puede negar el talento que atesoran, más tras el mercado de fichajes. Sin embargo, pese a la ristra extensa de superestrellas que tienen en nómina, parece que Juancho Hernangómez no tiene problema, como ya ha demostrado en varias ocasiones, en llevarse su cota de protagonismo.

Si el Eurobasket no fue, como él mismo expresó, su mejor torneo, su arranque Euroliga ha dejado boquiabiertos a muchos aficionados al baloncesto Euroliga. Después de una primera jornada discreta, llegó su explosión. Frente a todo un Barça Basket, Juancho Hernangómez dejó 27 puntos, 8 rebotes para 39 de valoración. Unos números que, pese a puntuales que pudieran ser, están al alcance de muy pocos jugadores a lo largo y ancho del viejo continente.

¿Por qué Juancho rinde peor con España que en Euroliga?

Evidentemente, cuando se compara un torneo corto con una competición como la Euroliga, los resultados no son muy esclarecedores. Momentos de forma, rivales, presión… afectan a la labor de un jugador como Juancho Hernangómez. Sin embargo, sí que hay algunas razones tácticas que pueden influir. Juancho es un jugador eminentemente de lado débil y para encontrarle, nada tiene que ver España con el Panathinaikos.

Algunas veces parece que se hace de menos la labor de perfiles que no amasan tanto balón. No obstante, este tipo de piezas pueden llevarte en volandas hacia los títulos. Juancho Hernangómez es un jugador con gran capacidad de barrer la línea de fondo, de ocupar esquinas y de castigar el rebote ofensivo, sobre todo cargando desde el lado contrario. El cuadro campeón de la Euroliga hace dos temporadas, es un ecosistema idóneo para que brille.

En España, exceptuando Brizuela, los exteriores tienen una gran capacidad de pase y rigor táctico, pero poco o nada atraen ayudas en situaciones de 1×1. Perfiles como Sloukas, Nunn o ahora TJ potencian mucho al español. Con Scariolo, Juancho Hernangómez tiene alguna situación en la que brilla, como ese sistema de indirectos para tirar, pero en líneas generales, no le beneficia tanto el ecosistema táctico, como si lo hace la idea de juego de Ataman y el tipo de jugadores que son sus compañeros.