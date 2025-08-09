La Euroliga ha mirado más que nunca al mercado NBA y la lista de estrellas y jugadores que vienen de la liga es más larga que nunca, tanto con algunos ya consagrados como otros que buscan tener las oportunidades que no han tenido. Panathinaikos en ese sentido ha roto el mercado con un veterano estadounidense con el que completa una plantilla de ensueño para luchar por el título.

Richaun Holmes: la bomba de fichaje con la Panathinaikos cierra plantilla

Un movimiento era el que le faltaba a Panathinaikos para cerrar la plantilla 25-26 en la que volverá a contar con Juancho Hernangómez como uno de sus mejores jugadores, y los griegos no han defraudado con un gran fichaje con el que completan un trío interior de miedo con Mathias Lessort y Omer Yurtseven.

Hablamos de Richaun Holmes, jugador veterano que llega como fichaje estrella de Panathinaikos con un contrato de una temporada más una segunda opcional y que se queda como uno de los bombazos del mercado de fichajes de Euroliga, al ser un pívot con más de 500 partidos en NBA.

𝐈𝐭’𝐬 𝐨𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥: 𝐑𝐢𝐜𝐡𝐚𝐮𝐧 𝐇𝐨𝐥𝐦𝐞𝐬 𝐢𝐬 𝐆𝐫𝐞𝐞𝐧 ☘️



Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την απόκτηση του Ρισόν Χολμς για τα επόμενα δύο χρόνια (1+1).



— Panathinaikos BC (@Paobcgr) August 9, 2025

Una operación que ya se adelantó a través del insider Andrea Calzoni y con el que completa la plantilla Panathinaikos, que firmó también uno de los jugadores más deseados en Euroliga con el fichaje de TJ Shorts como reemplazo en la dirección de juego de Lorenzo Brown.

Richaun Holmes viene de promediar esta temporada 7,4 puntos, 5,7 rebotes y 1,6 asistencias en NBA con los Washington Wizards, y un completo de 8,5 puntos, 5,3 rebotes y 1 asistencia durante una carrera en la que ha vestido también la camiseta de las franquicias de Philadelphia Sixers, Phoenix Suns, Sacramento Kings y Dallas Mavericks.

Así queda la plantilla de Panathinaikos 25-26