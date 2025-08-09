El Real Madrid ha sido uno de los equipos protagonistas del mercado de fichajes en Euroliga este verano, por el hecho de que ha sido uno de los favoritos que ha tenido que pasar por mayor reconstrucción de parte de sus posiciones, pero también por comenzar una nueva etapa en su banquillo con Sergio Scariolo como relevo de Chus Mateo. Sin embargo, hubo otros años en los que también pudieron dar movimientos relevantes con una de las leyendas de la competición.

Kostas Sloukas desvela que pudo fichar por el Real Madrid

El jugador de Panathinaikos Kostas Sloukas no es solo uno de los más destacados del equipo de Ergin Ataman, sino también es uno de los principales nombres de la Euroliga por el hecho de ser junto a Sergio Llull uno de los que tiene más presencias en Final Four y cuatro títulos, con diferentes camisetas.

Una historia que pudo ser diferente y haberle vinculado con el Real Madrid en 2020, como el propio jugador ha comentado en una conversación en el podcast Demis Dialogues, con el exfutbolista Demis Nikolaidis: “Tenía una oferta muy importante del Real Madrid. Mi mujer todavía está enfadada conmigo por no ir al Madrid y perder tanto dinero”, contaba.

Only active player to win the EuroLeague trophy with 3 different teams 👏



Kostas Sloukas is a WINNER 🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/Kn9DGJA5YR — EuroLeague (@EuroLeague) June 4, 2024

El fichaje frustrado del Real Madrid con Kostas Sloukas causó una anécdota familiar, pero también una decisión complicada para el jugador en 2020 que le hizo ganar menos a nivel económico: “En aquel momento, perdí mucho dinero por ir al Olympiacos. Incluso el Panathinaikos se interesó por mí y me dijo que el dinero no sería un problema, pero elegí volver para ayudar”, explica.

Sloukas y su fichaje por Panathinaikos: “Fui para demostrar que se equivocaban”

En 2020 pareció la elección adecuada para Kostas Sloukas, pero el tiempo le llevó a tener otro verano movido en 2023, cuando en Olympiacos quisieron rescindir de él y se acabó decantando por Panathinaikos, máximo oponente: “El Olympiacos no me quería y me dejó ir. Así que fui al rival para demostrar que se equivocaban”, asegura.

Tras ello, además, hizo que levantara su cuarta Euroliga en 2024 en Berlín con Ergin Ataman y fue MVP de la final con 25 puntos que fueron clave para devolver a Panathinaikos a lo más alto, que también conquistó la liga griega.