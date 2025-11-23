Las ventanas FIBA no solo sirven para avanzar en la clasificación rumbo al Mundial, sino que se han convertido en auténticas oportunidades para que jugadores con irregularidades o minutos limitados en sus clubes puedan reivindicarse. En esta edición, figuras como David Kramer, Chris Duarte e Izan Almansa se enfrentan a siete días decisivos para recuperar confianza, ritmo de juego y demostrar que merecen un papel destacado tanto en sus selecciones como en sus equipos de club. Entre partidos clave y dobles enfrentamientos, estos jugadores tienen la posibilidad de dar un impulso a su temporada y, quizá, cambiar el rumbo de su carrera.

David Kramer: recuperar las sensaciones y el nivel triplista que ofreció en ACB

David Kramer ha sido convocado por Alemania para la próxima ventana de clasificación de la Copa del Mundo FIBA 2027, lo que le ofrece una oportunidad ideal para recuperar confianza y mostrar su nivel. Tras un arranque irregular en el Real Madrid, donde sus promedios han bajado a 6,8 puntos y 2,4 rebotes por partido en Liga Endesa frente a los 11,8 puntos que registraba en La Laguna Tenerife, y con un porcentaje de acierto en triples que ha caído del 39 % al 31,3 %, esta convocatoria puede servirle para dar un impulso.

El alero alemán, que también promedia 1,5 asistencias y 0,5 robos en su primer tramo con el Real Madrid, tiene la ocasión de demostrar su capacidad en un contexto distinto, aportando anotación y energía a la selección. Los partidos contra Israel, el 28 de noviembre en Ulm, y frente a Chipre tres días después, serán clave para que Kramer recupere confianza de cara al resto de la temporada con el club blanco.

Chris Duarte: consolidar su rol en Unicaja tras firmar su mejor encuentro

Chris Duarte también ha sido incluido en la convocatoria de la República Dominicana para la primera ventana clasificatoria rumbo al Mundial FIBA 2027, lo que le brinda una oportunidad ideal para consolidarse tras una temporada irregular en Unicaja. El escolta dominicano viene de firmar su mejor partido con el equipo malagueño contra BAXI Manresa, sumando 19 puntos, 4 asistencias, 3 rebotes, 2 robos y 2 tapones, aunque le ha costado mantener la regularidad en sus actuaciones, y sus números están lejos de los que lograba en etapas anteriores, como en Windy City Bulls o Vaqueros de Bayamón.

Este parón internacional puede ser crucial para Duarte, permitiéndole reencontrar confianza y ritmo de juego en el combinado nacional, donde es uno de los líderes junto a Jean Montero, de Valencia Basket. El dominicano puede asentarse como un referente de Unicaja, para lo cual fue el fichaje estrella del verano para los cajistas. El escolta se enfrentará a México en un doble encuentro.

Izan Almansa: Scariolo estará pendiente y debe aprovechar las ventanas para el Real Madrid

Izan Almansa llega a la convocatoria de Chus Mateo con la oportunidad de recuperar sensaciones, después de haber tenido un papel muy limitado en el Real Madrid, donde promedia los minutos más bajos de toda la plantilla en ACB. A sus 20 años, el ala-pívot busca aprovechar estos partidos frente a Dinamarca y Georgia para demostrar su talento y consolidarse como un jugador importante a futuro, tanto en la selección como en el cuadro blanco.