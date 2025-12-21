El equipo Junior del Real Madrid de baloncesto logró repetir título en el torneo Ciutat de L’Hospitalet por cuarta vez consecutiva, en la que fue la 46ª edición de uno de los torneos más prestigiosos a nivel internacional en esta categoría. El conjunto blanco se impuso en la final por 92-82 frente al Baskonia, con un destacado protagonista llegado desde Serbia, que se consagró como MVP del torneo.

¿Quién es Andrej Bjelic del Real Madrid?

Aunque muchos ojos estaban puestos en jugadores como Egor Amosov, Omer Kutluay o Fabian Kayser del equipo junior del Real Madrid, en la final del Ciutat de L’Hospitalet entre la entidad blanca y Baskonia, organizada por el CB L’Hospitalet, todos los focos se centraron en Andrej Bjelic, que firmó una de las actuaciones más memorables en la historia del torneo junior.

El escolta serbio del Real Madrid, Andrej Bjelic, fue nombrado MVP de la final tras una actuación espectacular en la que anotó 39 puntos, igualando el récord histórico del torneo en sus 46 años de historia. Su hoja de estadísticas fue impresionante: 8 de 13 en tiros de dos, 6 de 12 en triples y 5 de 6 en tiros libres. Con 1,94 m de altura y nacido en 2008, Bjelic dejó una final para el recuerdo, sumando además los 27 puntos que aportó en el primer partido del torneo ante los anfitriones.

Andrej Bjelic se formó en la cantera del Borac Čačak antes de incorporarse a la cantera del Real Madrid en 2023. El joven balcánico ya tuvo presencia en la pretemporada del primer equipo, llegando incluso a disputar minutos en algún partido de preparación, aunque su protagonismo principal está en el equipo de la Liga U22, donde promedia 7,8 puntos, 3,2 rebotes y 2,8 asistencias por partido.

Junto a Nikola Kusturica, del Barça Basket, Bjelic se ha consolidado como uno de los grandes referentes del baloncesto juvenil serbio. Además, formó parte del quinteto ideal del EuroBasket U16 de 2024, promediando 18,4 puntos y 6,7 rebotes por partido.

El escolta serbio Andrej Bjelic se perfila como una pieza clave en el futuro del Real Madrid, tanto para pelear por el Campeonato de España junior como para ser claros candidatos al ANGT de Euroliga. Sin embargo, queda abierta la gran incógnita sobre su futuro: deberá decidir si continúa en el conjunto blanco, con la posibilidad de incorporarse a la primera plantilla, o si opta por la NCAA, buscando dar el salto eventual hacia la NBA.

Quinteto ideal del Torneo CB Hospitalet