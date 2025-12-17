El Barça Basket está de dulce desde la llegada de Xavi Pascual al banquillo blaugrana. Los culés volvieron a ganar en un partido de Euroliga realmente complejo. Las bajas no eran pocas, ni tampoco poco importantes. A Juan Núñez y Nico Laprovittola se les sumaron Jan Vesely y ‘Toko’ Shengelia. En el roster del partido llegaron a entrar Sayon Keita y Nikola Kusturica e incluso tuvo minutos Youssoupha Fall.

Otro récord para el gran proyecto de las inferiores del Barça Basket

Esta temporada Nikola Kusturica ya batió el record del jugador más joven de la historia del club en debutar en Liga Endesa. Ahora, ha logrado ostentar este mismo galardón dentro del Barça Basket en Euroliga. Hasta el momento, James Nnaji y Rafa Villar eran los jugadores que se encontraban en la pole de precocidad europea en el club. Además, el acontecimiento ha dejado una curiosa coincidencia con Luka Doncic.

𝐅𝐢𝐫𝐬𝐭 𝐞𝐮𝐫𝐨𝐥𝐞𝐚𝐠𝐮𝐞 𝐧𝐢𝐠𝐡𝐭 ✨



𝐍𝐢𝐤𝐨𝐥𝐚 𝐊𝐮𝐬𝐭𝐮𝐫𝐢𝐜𝐚 es converteix en el blaugrana més jove en debutar a l’Eurolliga 💎



👶 Amb 16 anys, 7 mesos i 16 dies, supera el registre de James Nnaji (17 anys, 3 mesos i 12 dies) i Rafa Villar (17 anys, 3 mesos i… pic.twitter.com/wZ6Wdr8VMg — Barça Basket (@FCBbasket) December 16, 2025

Hacer un debut en Euroliga con los mismos años que una estrella NBA como Luka Doncic, ya debería ser todo un honor para Nikola Kusturica. Sin embargo, el nivel de coincidencia es tal que, como bien ha recogido el periodista Javier Gancedo, merece ser reseñado. La perla del Real Madrid debutó contra el Khimki un 16 de octubre con 16 años, 7 meses y 17 días. El diamante del Barça Basket habría igualado exactamente su marca.

Otros proyectos llamados a romper récords

La cantera del Barça Basket parece vivir un buen momento en la actualidad. Si Nikola Kusturica viene marcando el camino al resto de jóvenes talentos, hay varios que podrían acabar sobrepasando sus marcas en ACB y Euroliga. La primera, la más conocida, Mohamed Dabone. La gran esperanza del baloncesto formativo culé apunta a que los récords de precocidad vana quedar en nada a su paso.

Curiosidad del día:



Nikola Kusturica ha hecho su debut con el Barça en la EuroLeague con 16 años, 7 meses y 17 días.



Que es la edad exacta con la que Luka Doncic (@lukadoncic) hizo su debut con el Real Madrid ante el Khimki el 16 de Octubre de 2015. pic.twitter.com/3C8j7TndUO — Javier Gancedo (@ganchetto) December 16, 2025

Mohamed Dabone y Nikola Kusturica, por su proximidad ya a la élite ACB y Euroliga, suelen llevarse más titulares. Sin embargo, dentro de la estructura de desarrollo del Barça Basket se cocinan otros talentos jóvenes y con una precocidad también llamativa. Uno de los nombres en edad cadete más interesantes es Jan Cerdán, que ha brillado incluso con el equipo U22 blaugrana.