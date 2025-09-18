Nikola Kusturica debutó oficialmente con el Barça Basket en el primer partido de la Lliga Catalana, haciéndolo con tan solo 16 años y 141 días, lo que le convierte en el jugador más joven en estrenarse con el primer equipo en la historia de la sección de baloncesto del FC Barcelona. El joven talento serbio supera así el anterior récord que ostentaba Èric Vila, y ahora todas las miradas están puestas en su posible estreno en la Liga Endesa o la Euroliga. A su corta edad, Kusturica ya empieza a generar grandes expectativas, y algunas de las incógnitas sobre su futuro comienzan a despejarse.

Tercera temporada de Kusturica en el Barça

El joven talento balcánico afronta su tercera temporada en la cantera del Barça, consolidándose como una de las grandes promesas del club. Llega a este nuevo curso tras un verano brillante, en el que se proclamó campeón y MVP del Eurobasket U16 con la selección de Serbia, además, ha sumado minutos de calidad en los partidos de pretemporada disputados en Encamp frente al París Basketball y en Platja d’Aro ante el Girona.

Kusturica es plenamente consciente de la confianza que Joan Peñarroya y todo su staff ha depositado en su desarrollo, y apunta a convertirse en uno de los tiradores más prometedores del club. Su evolución, sin embargo, seguirá ligada al equipo júnior preferente y al conjunto de Liga U, donde continuará perfeccionando su juego.

Alero de 2 metros de altura, destaca por su capacidad para influir en ambos lados de la cancha gracias a su envergadura de 2,18 metros. Su perfil físico le permite combinar anotación, tiro exterior y una defensa sólida, sustentada en una alta concentración y lectura del juego. Un perfil completo y en constante crecimiento que invita al optimismo en el entorno blaugrana.

La NBA sigue muy de cerca a Kusturica. ¿Cuándo puede salir elegido en el Draft?

El canterano del Barça Basket se ha convertido ya en uno de los prospects más seguidos por las franquicias NBA, y su proyección apunta alto. Incluso, su nombre comienza a sonar con fuerza como posible jugador NCAA en la temporada 2027-28, antes de dar el salto definitivo al Draft de la NBA en 2028.

Un Draft de la NBA que, según los primeros análisis, podría estar liderado por talentos como CJ Rosser o Marcus Spears, pero donde Nikola Kusturica ya figura en varias previsiones como un posible pick entre el 3 y el 8. En ese rango también aparecen otros perfiles internacionales destacados, como Fabian Kayser (Real Madrid) o el chino Sinan Huan, lo que refuerza la sensación de que será una generación especialmente competitiva a nivel global.