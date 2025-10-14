La factoría de talento joven del Barça Basket parece inagotable. A pesar de que la situación para lograr retenerlo hasta su fase senior se ha recrudecido por la nueva política de gestión de derechos de la NCAA, siguen emergiendo nuevos nombres. Uno que actualmente está en boca de todos es Nikola Kusturica. El serbio no se cansa de romper récords.

La perla del Barça Basket cerca de enésimo récord de precocidad

El comienzo de la Liga U22 no ha sido especialmente emocionante para los aficionados del Barça Basket. Su abultado resultado frente a BAXI Manresa le robó al aficionado el picante de la emoción. Sin embargo, el aliciente de ver a uno de los mejores proyectos europeos seguía ahí. Nikola Kusturica es jugador de pleno derecho del equipo a pesar de estar en edad junior de primer año. No obstante, este dato se queda en nada, ya que empieza a tocar la puerta del primer equipo.

𝟏𝟔 𝐚𝐧𝐲𝐬, 𝟒 𝐦𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐢 𝟏𝟕 𝐝𝐢𝐞𝐬.



Amb tots vosaltres… el jugador més jove de la història en debutar oficialment amb el primer equip blaugrana. Enhorabona, Nikola! 👏 pic.twitter.com/yt1kzxpXTM — Barça Basket (@FCBbasket) September 17, 2025

Nikola Kusturica ya batió el récord de debutante más joven de la historia del Barça Basket en partido oficial en pretemporada. Posteriormente, en la derrota contra Hiopos Lleida, tuvo minutos, lo que le convirtió en el jugador más joven en debutar en Liga Endesa de la historia del FC Barcelona, por delante de Jakucionis, Sarr y Eric Vila. En apenas mes y medio su presencia ha crecido exponencialmente. Ahora, la Euroliga.

La Euroliga entre ceja y ceja de Nikola Kusturica

Después de que en un encuentro ajustado tuviera presencia, nadie se atreve a aseverar que no pueda tenerla en Euroliga. El Barça Basket se mide ante Maccabi Tel Aviv, uno de los equipos que peor ha arrancado la Euroleague. Las bajas y un posible plácido partido son motivos más que de sobra para soñar con que Nikola Kusturica vuelva a romper un nuevo récord en el club.

Nikola Kusturica es un perfil que no tiene el Barça Basket en su primera plantilla. Es un alero, de más de dos metros de altura y casi 2.20 de envergadura. A pesar de ello, su perfil es claramente de tirador. Por un lado, Myles Cale no tiene el tamaño de la perla blaugrana, por otro, Joel Parra es un perfil que está más cómodo cerca del aro. Esta circunstancia hace que, más allá de que Peñarroya quiera ‘regalarle’ minutos, pueda ser útil en determinados contextos.