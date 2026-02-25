El Barça Basket, Xavi Pascual y las oficinas del Palau se preparan para una de las offseasons más intensas de los últimos años. Dos objetivos parecen casi seguros: Francisco reforzaría la posición de base y Luwawu-Cabarrot la de alero. Sin embargo, el gran foco estará en la pintura, donde el club busca un perfil diferencial para la temporada 2026-27, con opciones sólidas de Euroliga como Makoundou o Diouf y, además, el potencial aterrizaje de un jugador procedente de la NBA.

Tres opciones desde la NBA para el puesto de center

Precious Achiuwa – Sacramento Kings

Opción para formar parte en el puesto de ala-pívot o ir al cinco, el jugador nigeriano formado en los Tigers de Memphis de NCAA, ya sonó hace un tiempo para vivir su primera experiencia en Euroliga. Pick 20 del Draft de la NBA de 2020, ha disputado 346 encuentros NBA entre Heat, Raptors, Knicks, con promedios esta temporada de 7.7 puntos y 5.6 rebotes en Kings. Será agente libre en verano en la NBA y su posible nuevo destino puede ser un equipo de Euroliga.

Nick Richards – Chicago Bulls

Formado en Kentucky, el center de Knigston (Jamaica), llegó a la NBA como elección 52 del Draft de 2020 disputando desde entonces más de 250 encuentros entre Hornets, Suns y Bulls. Desde su llegada a la ciudad de Illinois, Richards promedia 8.3 puntos y 6.4 rebotes, pero su irregularidad podría llevar a ser considerado un objetivo claro en verano para equipos de Euroliga, entre ellos el Barça Basket en una operación parecida a Jabari Parker, Chimezie Metu o Miles Norris.

La opción europea: un fichaje viable, otro complicado

Dario Saric será un jugador que se encontrará en el radar de varios equipos de Euroliga a lo largo de la temporada baja, más tras ver complicado que el croata tendrá difícil encontrar un puesto de nuevo en la NBA. El perfil del balcánico encaja en el Barça Basket, ya que deberá encontrar fichaje para dar profundidad en la pintura blaugrana tanto en el puesto de ala-pívot como de center.

Una opción casi imposible será traer a la Euroliga a Sandro Mamukelashvili, ya que el jugador georgiano formado en Seton Hall, promedia 11.4 puntos y cinco rebotes en Toronto Raptors. Lo normal sería ver a Mamukelashvili firmar un nuevo contrato y sumar a los 7 millones de dólares que ha ganado desde su llegada en 2021 a la NBA como pick 54 del Draft.