No todos los fichajes funcionan a las mil maravillas, especialmente aquellos que llegan desde la NBA. En muchos casos, la adaptación requiere más tiempo de lo esperado y el rendimiento no es inmediato. Sin embargo, también hay refuerzos de mitad de temporada que aterrizan y rinden desde el primer día, como una de las incorporaciones más comentadas del último mes.

Nigel Hayes-Davis: un fichaje que ya es MVP en Panathinaikos

Nigel Hayes-Davis ha sido uno de los fichajes de Euroliga más comentados de los últimos tiempos y ha caído de pie en el Panathinaikos de Ataman. El jugador estadounidense fue la gran referencia ofensiva del equipo, terminando como MVP con 15 puntos, 6 rebotes y una valoración de 17 créditos.

La actuación de Hayes-Davis no solo aseguró el título número 22 para el Panathinaikos, sino que también inyectó confianza al grupo de cara a la recta final de la temporada. Con jugadores como Rogavopoulos y Mitoglou acompañando, el equipo verde se reafirma como candidato tanto en la Euroliga como en la Liga griega.

Ataman encantado con el fichaje de Nigel Hayes-Davis

La persona más feliz con el fichaje de Nigel Hayes-Davis por el Panathinaikos es Ataman, como manifestó tras el debut del estadounidense en la Copa de Grecia: “Es un jugador con mucha experiencia y calidad. No conoce todos nuestros sistemas, pero es muy inteligente y va a contribuir enormemente al equipo”.

El técnico turco puso en valor la capacidad de Hayes-Davis para adaptarse rápidamente y aportar tanto en defensa como en ataque, a pesar de ser su primer partido tras regresar de la NBA. Además, el estadounidense se ha integrado perfectamente en el vestuario del conjunto griego, algo que se reflejó en sus primeros minutos sobre la pista: “Nos aporta liderazgo y ayudará a crecer a todos sus compañeros”.