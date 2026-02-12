Panathinaikos ha tirado la casa por la ventana tras su último fichaje en la Euroliga, un refuerzo que supone la guinda al proyecto de Ataman, que ahora está obligado a luchar por todos los títulos en este segundo tramo de la temporada. La llegada de este jugador ha tenido un gran impacto en redes sociales debido a su elevado salario, lo que ha generado un intenso debate entre los aficionados.

Panathinaikos se hace con el fichaje de lujo de Nigel Hayes-Davis

El Panathinaikos ha sacudido el mercado de la Euroliga con el fichaje de Nigel Hayes-Davis, en una operación que pone la guinda al proyecto de Ataman en el banquillo. El alero estadounidense, MVP de la Final Four de la Euroliga 2025, firma por dos temporadas y media, hasta 2028, convirtiéndose en uno de los tres jugadores mejor pagados del continente.

Tras una breve etapa en la NBA, donde tuvo un papel secundario, Hayes-Davis regresa a Europa para reforzar a un Panathinaikos que aspira a todo. Su llegada eleva notablemente el techo competitivo del equipo de Ataman, que suma talento, físico y experiencia contrastada en Euroliga. Con este movimiento y el regreso de piezas clave en las próximas semanas, el conjunto ateniense se posiciona como uno de los grandes candidatos al título.

Detalles del contrato y fichaje de Nigel Hayes-Davis por Panathinaikos

El contrato de Nigel Hayes-Davis con el Panathinaikos es uno de los más potentes de la Euroliga en los últimos años. El alero estadounidense ha firmado por 2,5 temporadas, con un salario total que ronda los 10–15 millones de euros, según distintas fuentes, cifras que lo sitúan entre los 3 jugadores mejor pagados de Europa, solo por detrás de Vasilije Micic y Kendrick Nunn.

🚨 SON DAKİKA!



Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, Nigel Hayes-Davis'i transfer ettiklerini açıkladı. pic.twitter.com/AOCAhbDgvQ — Euroleague Time (@euroleague_time) February 12, 2026

El fichaje fue anunciado de forma llamativa por el propietario del club, Dimitris Giannakopoulos, quien lo confirmó personalmente a través de sus redes sociales. El dirigente griego, habitual protagonista en este tipo de movimientos, volvió a exhibir el poder económico del Panathinaikos, mejorando su oferta inicial tras la competencia de Fenerbahce y Hapoel Tel Aviv, y cerrando así una de las operaciones más impactantes del mercado europeo.

El debate sobre salario y rendimiento de Nigel Hayes-Davis

El fichaje de Hayes-Davis ha generado debate entre los aficionados del baloncesto europeo sobre si realmente justifica su elevado salario. En la Euroliga 2024-25, promedió 16,7 puntos, 5,3 rebotes y 1,7 asistencias en 31 minutos por partido, ayudando al Fenerbahce a ganar el título y ganándose el MVP de la Final Four. Sin embargo, su breve paso por la NBA esta temporada dejó cifras modestas, con 1,3 puntos y 1,2 rebotes en 7,2 minutos por juego con los Phoenix Suns, lo que alimenta la discusión sobre si su contrato, entre 10 y 15 millones hasta 2028, está plenamente justificado.