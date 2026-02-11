El mercado de la ACB está dando de qué hablar, con equipos que buscan sus últimos refuerzos para afrontar un segundo tramo de la temporada a la altura. El Covirán Granada es uno de ellos y ha realizado un fichaje que puede suponer un alivio en la rotación y un impulso en la línea exterior, clave para la lucha por la permanencia.

Coviran Granada ficha a Javan Johnson

Tal y como ha avanzado La Central ACB, el Coviran Granada ha decidido reforzar su plantilla con la llegada del alero Javan Johnson. El jugador estadounidense procede del College Park Skyhawks de la G-League, donde ha promediado 12 puntos, 3,5 rebotes y 1,5 asistencias por partido. Johnson llega a un equipo que ocupa la última posición en la ACB, con un balance negativo de 1-18, y que busca la permanencia de manera casi milagrosa.

Su fichaje se entiende como un refuerzo que permitirá al entrenador Arturo Ruiz cubrir la baja de Matt Thomas y reforzar la rotación en el perímetro de cara a los próximos compromisos del equipo, incluido el duelo inmediato frente al Gran Canaria en ACB, que será clave para la salvación. Además de sus buenas prestaciones en el tiro exterior, Johnson puede aportar en defensa con robos y tapones.

La llegada de Javan Johnson y su posible debut con Coviran Granada

Además de las informaciones sobre su incorporación, Javan Johnson confirmó su fichaje por el Coviran Granada a través de sus redes sociales, concretamente en Instagram, mostrando entusiasmo por unirse al equipo rojinegro y afrontar los retos que quedan en la temporada.

Según apuntan desde Granada, el jugador viajará a la ciudad en las próximas horas y podría debutar en el partido del próximo fin de semana, aportando nuevas opciones en el perímetro. Con su capacidad para generar puntos desde el exterior, su experiencia en competiciones exigentes y su versatilidad en defensa, Johnson se perfila como un refuerzo que puede equilibrar la rotación del Covirán Granada y contribuir a mejorar el rendimiento del equipo en la lucha por la permanencia.

Números de Javan Johnson en G-League