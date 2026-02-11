El mercado de fichajes a mitad de temporada es clave para afrontar la segunda parte del calendario con más armas. Uno de los equipos que ha acertado es el Anadolu Efes de Pablo Laso, que ha incorporado un jugador de perímetro que se ha adaptado a la perfección y se ha convertido en una pieza clave de la rotación en todas las competiciones.

El gran impacto de Saben Lee en Anadolu Efes

Saben Lee dejó el Olympiacos y firmó por el Anadolu Efes a finales de 2025 para reforzar el perímetro del conjunto dirigido por Pablo Laso. El base estadounidense, que fue liberado por el club griego tras un paso discreto, se mantuvo en la Euroliga al incorporarse al equipo turco y ha logrado, en tan solo unos meses, dar solución a los problemas ofensivos, aportando mayor profundidad a la rotación exterior.

Desde su llegada al Anadolu Efes, Saben Lee ha mostrado un impacto inmediato en su juego. En la Euroliga está firmando promedios de 14,8 puntos, 2,1 rebotes y 4,1 asistencias en algo más de 24 minutos por partido, con un 47,5 % en tiros de campo y un 34,6 % en triples. En la liga turca también está ofreciendo un rendimiento elevado, aportando 11,7 puntos y 5 asistencias por encuentro.

El encaje de Saben Lee con Pablo Laso en Anadolu Efes

Saben Lee ha ido ganando peso dentro de la rotación del Anadolu Efes, especialmente en un contexto marcado por las lesiones y la falta de continuidad del equipo. A nivel estadístico, el base estadounidense se ha situado como uno de los principales generadores exteriores del conjunto turco en la Euroliga, siendo el tercer máximo anotador del equipo con 8,2 puntos por partido, además de aportar 2,5 asistencias, solo por detrás de Nick Weiler-Babb.

Su encaje en el sistema de Pablo Laso se explica, en gran parte, por su perfil creativo y su agresividad ofensiva. Lee es un base capaz de acelerar el ritmo, atacar el aro y generar ventajas en situaciones de uno contra uno, algo que Laso ha valorado especialmente en un equipo que ha sufrido bajas importantes. El propio técnico explicó públicamente su fichaje, destacando que necesitaban un jugador con capacidad para crear juego desde la base y liderar la generación de las jugadas.

Números de Saben Lee en Euroliga