El mercado de la Euroliga ha estado marcado por cambios inesperados en varios banquillos, lo que ha generado numerosos rumores y la aparición de nuevos rostros en distintos clubes de la competición. No obstante, en el apartado de jugadores, muchas direcciones deportivas continúan activas, cerrando operaciones clave en cuanto a salidas, renovaciones y fichajes.

Saben Lee, opción de fichaje para Anadolu Efes

El interés de Anadolu Efes por Saben Lee sigue caliente y se ha convertido como un objetivo prioritario para el conjunto turco para reforzar la posición de base. Aunque las conversaciones con Olympiacos se han visto interrumpidas por el cambio de entrenador, el perfil del jugador continúa encajando perfectamente en la filosofía del club turco y su fichaje sigue encima de la mesa.

Sin embargo, la decisión final dependerá del nuevo entrenador y de la manera en que quieran potenciar la rotación exterior. Los números de Saben Lee reflejan su potencial: mientras en Euroliga su participación es más limitada por los minutos, en la liga griega demuestra ser un jugador diferencial, con promedios de 19,3 puntos, 8,5 rebotes y 1,7 asistencias por partido.

Donatas Motiejunas continuará en el Estrella Roja

Donatas Motiejunas continuará en el Estrella Roja hasta el final de la temporada, tras una renovación que refleja la confianza del club serbio en su experiencia y rendimiento. Desde su llegada cedido por AS Monaco en octubre, el pívot lituano ha sido clave para sostener el juego interior, aportando estabilidad y puntos en un equipo que ha arrancado la Euroliga con un sólido 8-5.

El veterano de 35 años está promediando 8,3 puntos y 2,6 rebotes por partido en Euroliga,siendo importante desde la llegada de Sasa Obradovic en el banquillo. Con la recuperación de jugadores como Bolomboy e Izundu todavía pendiente, Motiejunas se confirma como un pilar interior imprescindible para la rotación del equipo.

Gytis Radzevičius refuerza a Baskonia para ACB y Euroliga

Gytis Radzevičius refuerza el perímetro de Baskonia hasta final de temporada, aportando experiencia y versatilidad en el juego exterior. Procedente del Rytas Vilnius, el alero lituano destaca por su tiro, defensa y lectura de juego, ofreciendo al equipo una opción fiable y consistente para afrontar los próximos desafíos en ACB y Euroliga.