Los movimientos en el mercado de fichajes ACB no dejan de sucederse. En los últimos días, los movimientos de Chase Audige a Unicaja, Ethan Happ a San Pablo Burgos o las incorporaciones express de William Howard a Granada y Radzevicius a Baskonia han marcado la agenda mediática. Aun así, con todo y con eso, aún hay muchos equipos con refuerzos pendientes para este invierno.

Un mercado de fichajes ACB movido azota la ACB

El movimiento de jugadores, las necesidades de técnicos recién llegados a los banquillos o la marcha de piezas del roster están siendo algunas de las circunstancias que más están agitando el mercado de fichajes ACB. En este sentido, a lo largo y ancho de la Liga Endesa está habiendo entrada y salida de jugadores. Al margen de los traspasos ya confirmados, aún hay equipos de zona noble, mitad de tabla y parte baja interesados en reforzarse.

Baskonia, el paradigma de la incertidumbre en el mercado de fichajes ACB

Baskonia parece que ha asumido el adiós de Hamidou Diallo. No obstante, el refuerzo que ha llegado por él, Gytis Radzevicius, poco o nada tiene que ver con el juego exterior baskonista. Esto, sumado a que en ningún momento se sustituyó a Samanic, llevan a pensar a que este invierno habrá movimiento. Por el momento dejan a Ibaka y McCormack en el candelero, se verá si en el perímetro se suman efectivos.

Baxi Manresa, la salida de un peso pesado lo cambia todo

Alfonso Plummer generó en la afición de Baxi Manresa mucha ilusión en el mercado veraniego de fichajes ACB. Su llegada desde un club como Ratiopharm y un perfil que parecía encajar de maravilla con la idea de juego, presagiaba alegría. Su rendimiento hasta la fecha se valeoraba en positivo y la noticia de su rescisión ha sido realmente sorprendente. Aún no han salido nombres, pero es bastante probable que se reemplace este invierno.

🔓 𝗣𝗹𝘂𝗺𝗺𝗲𝗿 𝗱𝗲𝗶𝘅𝗮 𝗱𝗲 𝘀𝗲𝗿 𝗷𝘂𝗴𝗮𝗱𝗼𝗿 𝗱𝗲𝗹 𝗕𝗔𝗫𝗜 𝗠𝗮𝗻𝗿𝗲𝘀𝗮

⏩ El club del Bages i l'escorta porto-riqueny Alfonso Plummer arriben a un acord per a la desvinculació.

🙌 ¡Gracias por todo y suerte, Fonsi! pic.twitter.com/LzB1M4AcCJ — BAXI Manresa (@BasquetManresa) December 4, 2025

El Barça Basket se mantiene atento y nadie descarta la Liga Endesa como caladero

La llegada de Xavi Pascual venía con la petición de refuerzos de la mano, por lo que son de esperar. En este sentido, muchos han sido los rumores en el mercado Euroliga, pero es que la ACB también tiene varios nombres que acostumbran a ser vinculados. Con el Barça Basket atento a piezas para la generación, a muchos se les ha venido a la cabeza el recurrente interés en Trae Bell-Haynes. Por el momento no hay información, pero pocos lo podrán descartar.

Coviran Granada sigue con su particular terremoto

Si hay un equipo en esta ACB que ha sido tema de conversación en materia de mercado de fichajes es Coviran Granada. Más allá de su potente mercado que no ha acabado de carburar, el invierno parece también movido. Después de bajas casi confirmadas como la de Speight y Munnings, llegaron William Howard y Amida Brimah. No obstante, lesiones como la de Valtonen y Kljajic han sacudido al equipo y pocos podrán descartar que la dirección deportiva mueva ficha en los próximos días.