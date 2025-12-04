El Valencia Basket afrontará su visita a Atenas con un condicionante de peso: la posible reaparición de uno de los fichajes más importantes del verano en el Panathinaikos. Tras semanas de ausencia, Ergin Ataman podría recuperar, si todo va bien, a uno de sus jugadores fetiche, cuya lesión ha causado numerosos problemas al equipo griego, incluso obligando al club a acudir al mercado de fichajes.

Ataman confirmó el regreso de Richaun Holmes contra Valencia Basket

Ergin Ataman confirmó que Richaun Holmes regresará a la actividad del Panathinaikos tras las Ventanas FIBA. Según las propias palabras del técnico turco, el pívot volverá a las pistas este viernes contra Valencia Basket: “Holmes no estará listo ahora, pero regresará después del parón”. La vuelta del estadounidense supone una bendición para Ataman, que ha tenido que adaptarse a las bajas en la pintura, incluso acudir al mercado de fichajes para incorporar a Kenneth Faried.

A pesar de las ausencias en el juego interior, Faried ha respondido con creces, convirtiéndose en un pilar del Panathinaikos desde su llegada. Su energía, rebotes y defensa contundente le han valido incluso el MVP del mes de noviembre de la Euroliga, demostrando que ha sabido asumir el rol de líder en la pintura y mantener al equipo competitivo durante la ausencia de Holmes.

Richaun Holmes: uno de los jugadores fuertes del Panathinaikos en Euroliga

Desde su fichaje en verano procedente de la NBA, Richaun Holmes ha demostrado ser un jugador clave para el Panathinaikos cuando ha estado disponible. Sus números en Euroliga hablan por sí solos: promedia 8,7 puntos con un impresionante 74,1% en tiros de campo, 4,3 rebotes y una destacada eficiencia ofensiva de 138,1, lo que lo convierte en uno de los interiores más fiables del equipo. Su capacidad para finalizar cerca del aro y su solidez en el rebote han sido decisivas para mantener el nivel competitivo del conjunto ateniense en los momentos más complicados.

Con su regreso tras la lesión, Holmes aporta nuevamente un equilibrio crucial a la pintura del Panathinaikos. Su presencia permitirá rotaciones más profundas, liberará presión sobre Kenneth Faried y ofrecerá tanto defensa como amenaza ofensiva cerca del aro.

Los partidos de Richaun Holmes en Euroliga

Maccabi Tel Aviv – 2 puntos, 1 rebote, 0 asistencias

Anadolu Efes – 10 puntos, 7 rebotes, 0 asistencias

ASVEL – 24 puntos, 10 rebotes, 0 asistencias

Baskonia – 4 puntos, 2 rebotes, 0 asistencias

Barça Basket – 3 puntos, 3 rebotes, 0 asistencias

Bayern Múnich – 9 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias