Un experimentado entrenador español está a punto de iniciar un nuevo reto en Europa tras cerrar un acuerdo para dirigir un club de la primera división griega, que compite en la Basketball Champions League. Con una trayectoria marcada por múltiples experiencias internacionales, el técnico llega para asumir las riendas de un equipo que busca mejorar su posición en la liga tras un inicio regular.

Curro Segura cerca de fichar por Promitheas Patras

Francisco “Curro” Segura asumirá un nuevo desafío en Grecia tras concretar su llegada al Promitheas Patras. El técnico español, actualmente seleccionador de Venezuela, tomará el mando del conjunto heleno con el objetivo de impulsar su rendimiento en una liga marcada por la presencia de potencias Euroliga como Panathinaikos y Olympiacos. Su incorporación se produce en un momento en el que el equipo intenta enderezar un arranque de temporada irregular.

El entrenador granadino vuelve así al baloncesto de clubes en Europa, después de pasar por experiencias recientes en Egipto y en la propia liga griega. Con Promitheas inmerso en la liga local y en la Basketball Champions League, Segura afrontará la misión de elevar el nivel competitivo del equipo, que va sexto en la competición doméstica y segundo en el Grupo A de la BCL.

Los trabajos de Curro Segura y la selección de VEnezuela

Antes de llegar a Promitheas, Curro Segura ha acumulado una amplia experiencia en diversos clubes de Grecia, entre ellos Ionikos, AEK y Kolossos H Hotels Collection, donde dejó su sello táctico y contribuyó al desarrollo de los equipos en la primera división helena. Además, ha dirigido equipos en Egipto, Uruguay y China, lo que le ha permitido adquirir un perfil internacional sólido y adaptarse a distintos estilos de juego y contextos competitivos.

En el ámbito de selecciones, Segura asumió el cargo de entrenador de Venezuela hace apenas dos semanas, liderando al combinado nacional en distintos torneos y clasificatorios. Bajo su dirección, el equipo ha buscado consolidarse en el escenario internacional, intentando combinar experiencia y juventud para fortalecer su proyección en los próximos desafíos continentales y mundiales.