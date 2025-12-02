Las alarmas llevan días encendidas en el Baskonia ante la posible salida de una pieza clave en el esquema de Paolo Galbiati. Según informa El Correo, a través de Iván Benito, la decisión definitiva debería conocerse en las próximas horas. Incluso, la marcha del jugador podría abrir la puerta a la incorporación de un nuevo refuerzo interior para el conjunto gasteiztarra.

Hamidou Diallo tentado por China. ¿Salida inminente de Baskonia?

Salida o continuidad. Esa es la gran decisión que Kosner Baskonia y Hamidou Diallo deberán resolver en las próximas horas, justo antes del importante duelo de Euroliga ante el Olimpia Milano del 5 de diciembre correspondiente a la jornada 14. El jugador cuenta con una suculenta y poderosa oferta procedente de China, una situación que podría llevar al club de Zurbano a abrirle la puerta y permitir su regreso a la CBA.

La liga china no comenzará hasta el 12 de diciembre, fecha en la que arrancarán los primeros partidos de la CBA, y varios equipos buscan reforzarse en el último momento con jugadores procedentes de la Euroliga o con agentes libres de la NBA. La situación de Hamidou Diallo supone un contratiempo inesperado para el Baskonia, consciente de que el alero neoyorquino es un pilar importante dentro del sistema vitoriano. En Liga Endesa promedia 12 puntos y 5,4 rebotes, mientras que en la Euroliga firma 12,1 puntos y 4,5 rebotes en trece encuentros.

El jugador de Baskonia ya conoce la liga de China

Diallo llegó a Vitoria el pasado 7 de agosto, firmando un contrato por dos temporadas tras su paso por los Shanxi Loongs de China, donde promedió 20 puntos, 7,7 rebotes y 3,3 asistencias en los seis partidos que disputó en la CBA. Antes de su aventura asiática, acumuló 268 encuentros en la NBA entre Oklahoma City Thunder, Detroit Pistons y Washington Wizards, y fue campeón del concurso de mates de la NBA en 2019.

Baskonia en busca de un nuevo fichaje para la pintura

La atractiva oferta que Hamidou Diallo ha recibido desde China podría facilitar su salida de Vitoria-Gasteiz y, en ese escenario, el Kosner Baskonia se vería obligado a incorporar un nuevo refuerzo interior. Se trata de una pieza que la dirección deportiva lleva semanas buscando y que permitiría dar mayor profundidad a la pintura del técnico italiano, actualmente sustentada por Mamadi Diakite y Khalifa Diop.

