El mercado de fichajes Euroliga no parece dejar de producir noticias. Ni tan siquiera las ventanas FIBA han impedido que la información de traspasos se abra paso. En este caso, uno de los equipos que parecía levantar cabeza se lleva un mazazo. Olimpia Milano venía en tendencia positiva gracias a piezas como Armoni Brooks, Quinn Ellis o Zach Leday. Sin embargo, podrían perder talento.

La NCAA, a por jugadores contrastados de la Euroliga ¿Precedente peligroso?

Si por algo se ha venido caracterizando el mercado de fichajes en el panorama Euroliga en los últimos tiempos ha sido por la capacidad de captar talento NBA. El trasbase de jugadores de EEUU a Europa iba in crescendo. Eso sí, con la NCAA haciendo pesca de arrastre en las categorías base de las academias de los conjuntos Euroliga. Sin embargo, el caso Quinn Ellis podría cambiar las tornas.

💣👀Quinn Ellis and Olimpia Milano: NO optimism for next season.



Ellis has received some millionnaire offers from the NCAA and he seems intent to continue his career in the USA.



Milano has already identified the replacement in case Ellis leaves…#EuroLeague #Milano #NCAA pic.twitter.com/LW9teGIeAq — Andrea Calzoni (@Andrea__Calzoni) February 28, 2026

La fuga de talento a la NCAA es un tema más que tratado en el panorama Euroliga. Sin embargo, hasta el momento, el foco estaba puesto más en proyectos incipientes de estrellas. Una de las noticias del día la recogía el experto en mercado de fichajes Euroliga, Andrea Calzoni. Acorde a su información, el playmaker de Olimpia Milano tiene intención de continuar su carrera en la NCAA.

¿Por qué el caso de Quinn Ellis cambia el paradigma?

Mientras muchos ojos este curso se van a la temporada de Armoni Brooks, y no es para menos, Quinn Ellis ha ido creciendo sin hacer mucho ruido. Los números de este jugador han ido creciendo exponencialmente en Euroliga. En el último partido contra Hapoel, mismamente, firmó 6 puntos, 4 rebotes y 10 asistencias, pero también tiene encuentros con anotaciones elevadas contra tops de la competición, como los 16 puntos, 2 rebotes y 5 asistencias contra Olympiacos.

Quinn Ellis es un jugador joven, pero ya tiene 23 años. Su adiós para poner rumbo a la NCAA en el mercado de fichajes supone la marcha de una pieza ya muy contrastada en Euroliga. De hecho, es un jugador que promedia 26 minutos por partido, habiendo empezado discreto el curso en plena adaptación a su primera temporada en Euroleague. Por ello, este movimiento podría sentar el precedente de que estrellas de la competición pusieran rumbo a la liga universitaria gracias a su potente músculo económico.