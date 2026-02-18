El mercado de fichajes en la Euroliga está más vivo que nunca. Muchos equipos ya han acometido refuerzos y otros siguen peinando el panorama con el fin de elevar su techo competitivo. Además, en los últimos tiempos, la NBA viene siendo foco de rumores y traspasos dentro de la competición europea. En el día de hoy, uno más.

Nuevo NBA aterriza en la Euroliga en el mercado de fichajes

Los equipos griegos y turcos de la Euroliga siempre han destacado por sus potentes inversiones en refuerzos en el mercado de fichajes. El último, Nigel Hayes-Davis, recién llegado de la NBA a Panathinaikos. Sin embargo, la aparición de Hapoel Tel Aviv y Dubai BC suma dos nuevas potencias económicas a la liga. En este caso, el superequipo confeccionado por los israelíes parece que sumará a Kessler Edwards.

Hapoel BC Tel Aviv is nearing a deal with Kessler Edwards. According to @Noapoplinger — Luca D'Alessandro (@DAlessandro_LU) February 18, 2026

Una de las noticias del día la ha dejado el prestigioso insider experto en el mercado de fichajes Euroliga Donatas Urbonas. El profesional lituano ha afirmado que Hapoel Tel Aviv y Kessler Edwards estarían realmente cerca de alcanzar un acuerdo. Si bien aún no es oficial, ni se ha dado por cerrado, las posturas parecen cercanas de acuerdo a las informaciones del periodista. Tras Nigel Hayes-Davis, otro NBA, en este caso sin pasado Euroleague podría acabar llegando.

¿Quién es Kessler Edwards?

Kessler Edwards es un alero que actualmente se encontraba militando en Grand Rapids Gold, de la G-League. A pesar de su relativa temprana edad, 25 años, ha vestido numerosas camisetas, entre ellas varias emblemáticas de la NBA. Brooklyn Nets, Sacramento Kings y Dallas Mavericks han sido las franquicias que le hospedaron y en las que jugó casi 200 partidos de la mejor liga del mundo. Esta campaña se encontraba promediando 14.1 puntos y 7.6 rebotes. Una pieza más que interesante para el panorama Euroliga.

Últimos 5 partidos de Kessler Edwards en la G-League