Sergio Scariolo y sus jugadores ya están en modo Copa del Rey en Valencia, buscando el primer título oficial de 2026. Mientras tanto, Sergio Rodríguez y Martynas Pocius trabajan en el diseño de la plantilla del Real Madrid 2026-27, conscientes de que uno de sus grandes objetivos se escapa rumbo a un proyecto en plena expansión en Euroliga.

Andreas Obst y su acuerdo con Dubai BC

El Real Madrid busca reforzar su plantilla con un escolta anotador, un objetivo que persigue desde hace varias temporadas. La disputa estaba entre Nadir Hifi, actualmente el principal candidato, y Andreas Obst, el mejor tirador de triples de la Euroliga. El escolta alemán ya había sonado para el conjunto de Sergio Scariolo en verano de 2025, pero será en 2026 cuando finalmente haga las maletas rumbo a Dubai BC.

Dubai BC quiere subir el nivel y dar un salto ambicioso en su segunda temporada en la Euroliga. Cesc Senpau, entrenador de cantera del club, explicó a Solobasket que el proyecto seguirá creciendo con el tiempo, y todo apunta a que Andreas Obst y Elie Okobo serán los grandes fichajes del próximo verano.

Andreas Obst, que cumplirá 30 años en julio, promedia 15,5 puntos con un 41% de acierto en triples esta temporada. El Real Madrid había mostrado interés en el internacional alemán, pero competir contra el poder financiero de Dubai Basketball se antoja complicado. Obst y Okobo se unirán a estrellas como Bertans, Petrusev y Kabengele, posicionando al conjunto emiratí como uno de los favoritos para conquistar la Euroliga 2027.

El Real Madrid atacará la opción de Nadir Hifi

Es clave reforzar la posición de escolta junto a Campazzo o Feliz. Sin Andreas Obst, el gran objetivo del Real Madrid será Nadir Hifi, que termina contrato con París Basketball. Aunque menos experimentado que Obst, el francés se perfila como uno de los nombres destacados de la próxima temporada baja de la Euroliga, y las oficinas blancas llevan semanas trabajando en su fichaje.