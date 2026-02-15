La Penya llega a Valencia con victoria en Liga Endesa (67-79 ante Casademont Zaragoza) y lo hace además en plena forma y grandes sensaciones, sin bajas en la plantilla que dirige Dani Miret, pero la gran pregunta sigue en el aire: ¿qué pasará con Jabari Parker y el esperado fichaje que tiene en vilo a Badalona?

¿Novedades en el caso Jabari Parker?

Jabari Parker enfrenta su primer gran obstáculo: salir del Partizan, donde aún tiene contrato vigente, paso clave si quiere fichar por el Joventut Badalona. El ala-pívot estadounidense, pick 2 del Draft de la NBA de 2014, sigue en Belgrado, sin jugar desde hace semanas, y todo apunta a que su salida es solo cuestión de tiempo.

La Penya, sin embargo, no quiere precipitarse y lo más probable es que llegue a Valencia y a la Copa sin refuerzos, a pesar de la reciente salida de Sam Dekker de Badalona. Jordi Martí sigue trabajando en la incorporación del ala-pívot, pero los planes no solo miran a la Copa: también se piensa a largo plazo, con la BCL y los playoffs de la Liga Endesa en el horizonte.

“Estamos en el mercado, buscamos un jugador que esté entre los tops 3 en generación de anotación del equipo. Sería un error precipitarnos”, aseguró Dani Miret tras la victoria en Zaragoza. Así, la llegada de Jabari Parker a Badalona no parece inminente, aunque su nombre promete ser protagonista en el Media Day previo a la Copa, que se celebrará en el Olímpic el 16 de febrero.

Jabari Parker trabaja para desencallar la situación

El estadounidense con pasado en el Barça Basket busca regresar a la ACB y ve en el proyecto de la Penya la oportunidad perfecta para dejar atrás los meses irregulares que vivió en el Partizan. Mientras trabaja en su salida del club dirigido por Joan Peñarroya, Parker se ofreció al Joventut, que valora positivamente su posible llegada para la segunda mitad de la temporada. La operación, sin embargo, no será sencilla: su contrato es alto y Partizan no pondrá facilidades para una salida que podría concretarse más adelante.

Estadísticas Jabari Parker en Partizan