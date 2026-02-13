El mercado de la Euroliga sigue mostrando situaciones complicadas en algunos clubes que atraviesan problemas económicos, lo que afecta directamente a sus plantillas. El AS Mónaco es uno de ellos, y varias figuras importantes han buscado un nuevo proyecto; una de ellas ya ha encontrado destino en el baloncesto europeo, con el objetivo de seguir siendo un jugador clave.

Dubai BC tiene un acuerdo de fichaje con Élie Okobo

Élie Okobo, que llegó al AS Mónaco en 2022 y ha sido una pieza importante del equipo estos últimos años, está cerca de cerrar su salida del club. Tal como ha informado Encestando.es, el base francés, cuyo contrato finaliza al término de la temporada, tiene un acuerdo cerrado con Dubai BC y será el primer jugador en abandonar el club monegasco en medio de la crisis económica que atraviesa.

Durante la temporada actual, Okobo ha promediado alrededor de 11 puntos y 4 asistencias por partido en la Euroliga, destacando especialmente en encuentros como el enfrentamiento contra París en diciembre. Su fichaje por Dubai lo convertiría en el tercer jugador francés de la historia del equipo emiratí, siguiendo los pasos de exjugadores del Mónaco como Mam Jaiteh.

¿Hacia dónde se dirige Dario Saric en la Euroliga?

Tras su salida de la NBA, Dario Saric se perfila como uno de los fichajes más codiciados de la Euroliga. El croata, recientemente cortado por los Detroit Pistons, cuenta con más de una década de experiencia en la liga estadounidense y podría aportar un gran impacto a cualquier equipo europeo que logre incorporarlo antes del cierre del mercado a finales de febrero.

Anadolu Efes, Partizan, Dubai BC y Olimpia Milano son algunos de los clubes que ya siguen de cerca su situación. Aunque el Barça Basket podría parecer un destino viable por la necesidad de reforzar la plantilla, todo indica que el club azulgrana no realizará incorporaciones hasta la próxima offseason.

Panathinaikos rompe la banca con Nigel Hayes-Davis

Panathinaikos ha causado revuelo en la Euroliga con el fichaje de Nigel Hayes-Davis, alero estadounidense y MVP de la Final Four 2025, que llega con un contrato de 2,5 temporadas y uno de los salarios más altos de Europa, estimado entre 10 y 15 millones de dólares. Su llegada refuerza significativamente al equipo de Ataman, que se posiciona como candidato al título, aunque el elevado coste ha generado debate entre los aficionados sobre si su rendimiento justifica la inversión.