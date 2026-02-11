Los rumores sobre la posible renovación o salida de Trey Lyles este verano se han convertido en uno de los asuntos clave en las oficinas del Real Madrid de baloncesto. El club deberá decidir si acepta o rechaza las condiciones planteadas por el jugador estadounidense. Sin embargo, mientras se resuelve el caso Lyles, también emerge la situación de Mario Hezonja, cuyo futuro vuelve a estar en el foco pese a tener contrato en vigor hasta 2029.

¿Rumores de salida de Hezonja del Real Madrid?

El alero croata, convertido en uno de los referentes del conjunto blanco desde su regreso a la ACB en 2022, firmó en 2024 una renovación que lo vincula al club hasta 2029. Sin embargo, a medida que se aproxima la temporada baja y crecen los rumores habituales del mercado, el nombre de Mario Hezonja vuelve a cobrar protagonismo.

Según apunta el portal Encestando, existen interrogantes sobre la continuidad de Hezonja en el Real Madrid de cara a la temporada 2026-27. La resolución del caso Trey Lyles podría tener incidencia en el escenario, pero lo cierto es que el alero croata contaría con propuestas de peso para abandonar la disciplina blanca y recalar en otro gigante de la Euroliga, como puede ser el caso de Hapoel Tel Aviv. Por encima de todo, vuelve a ganar fuerza la opción de un regreso a la NBA, en una situación similar a la protagonizada recientemente por Guerschon Yabusele o Nigel Hayes-Davis.

El reciente cambio de representación, con Misko Raznatovic asumiendo ahora la gestión de los asuntos de Hezonja —agente con una amplia cartera de figuras tanto en Euroliga como en la NBA, como es el caso de Nikola Jokic— invita a pensar en un posible movimiento estratégico de cara al futuro. No obstante, desde hace tiempo se sabe que varias franquicias de la NBA han tanteado la posibilidad de repatriar al jugador a Estados Unidos.

Cabe recordar que Hezonja fue elegido con el número 5 del Draft de 2015, dando el salto desde el Barça Basket. En la liga norteamericana disputó un total de 335 partidos, repartidos entre Orlando Magic, New York Knicks y Portland Trail Blazers.

Contrato top firmado por Hezonja

Hezonja está firmando esta temporada unos promedios de 12,6 puntos y 3,7 rebotes en 27 partidos de Euroliga, cifras que ascienden hasta los 16,4 puntos y cuatro rebotes en la Liga Endesa.

El contrato que rubricó con el Real Madrid es de carácter ascendente, por lo que su salario aumenta cada año. En el presente curso se sitúa en torno a los cuatro millones de euros brutos, con una subida considerable prevista para la campaña 2026-27. Un factor económico que también podría resultar determinante a la hora de tomar decisiones y planificar la futura construcción del roster blanco.