La temporada de Mario Hezonja en el Real Madrid Baloncesto arrancó dejando alguna duda. La estrella croata no comenzó el curso al nivel del pasado y los rumores de marcha se avivaron. Sin embargo, su situación ha dado un vuelco y, actualmente, es una de las piezas más determinantes en el roster de Sergio Scariolo. Justo en este momento, ha llevado a cabo cambios en su situación en el mercado de fichajes Euroliga.

La superestrella del Real Madrid Baloncesto, Mario Hezonja, fichado

El futuro de Mario Hezonja en el mercado de fichajes Euroliga ha estado a vueltas. Sin embargo, la rumorología a su alrededor parecía ir decreciendo. No obstante, las últimas noticias respecto al jugador del Real Madrid Baloncesto han agitado el avispero. La leyenda de los despachos, Misko Raznatovic, de por medio.

Another 40 points game in Atlanta for Nikola Jokic!#BeoBasket pic.twitter.com/1IO9pZT2j3 — Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic) December 8, 2025

El jugador franquicia del Real Madrid Baloncesto ha decidido cambiar de agente. Según ha publicado el propio Misko Raznatovic en sus redes sociales, Mario Hezonja será representado por su agencia. El movimiento, por el momento, no viene vinculado a cantos de sirena. Sin embargo, este tipo de circunstancias siempre dan de qué hablar. El diamante madridista que estuvo criticado gusta fuera de España, pero las posibilidades son muchas.

¿Salida o continuidad? ¿Qué puede significar este movimiento?

Firmar con Misko Raznatovic no podría decirse que le acercara a ningún club. El gigante de la representación lleva a innumerables jugadores en prácticamente todos los equipos Euroliga. Tampoco es un profesional que acostumbre a agitar el mercado más de la cuenta. Por ello, interpretar el movimiento de Mario Hezonja no es sencillo. Sin embargo, hay algún pequeño aliciente que lleva a intuir una posible continuidad en el Real Madrid ante posibles ofertas de traspaso.

Mario Hezonja is our new client!#BeoBasket — Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic) February 7, 2026

Uno de los equipos de la Euroliga que más interesado parecía estar en Mario Hezonja era Hapoel Tel Aviv. El cuadro que tiene como jugador franquicia a Vasilije Micic logró hacerse con la estrella serbia después de que este despidiera a Misko Raznatovic. Además, que los cantos de sirena se cernieran sobre el jugador y este haya realizado este cambio podría llevar a pensar que busca otro tipo de perspectivas de futuro. Sin embargo, aún no hay información al respecto.