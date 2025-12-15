Los rumores en el mercado de fichajes Euroliga están a la orden del día, pero si estos mencionan al líder de la competición y a una de las estrellas más importantes del torneo, todos los ojos van a ello. En este sentido, el jugador del Real Madrid Baloncesto, Mario Hezonja, parece que podría estar en el punto de mira de Hapoel Tel Aviv y no es de extrañar.

La superestrella del Real Madrid Baloncesto es la pieza clave del mercado de fichajes Euroliga de Hapoel

Cuando un aficionado piensa en Hapoel Tel Aviv, a todos se les viene Vasilije Micic, el gran nombre del mercado de fichajes de verano en la Euroliga. Sin embargo, el plantel tiene otras piezas muy interesantes. Tanto su ristra de generadores, como Chris Jones, Antonio Blakney, Elijah Bryant… como sus interiores, Jonathan Motley, Bruno Caboclo, Dan Oturu… son jugadores de un nivel realmente elevado. No obstante, un jugador del perfil de Mario Hezonja podría cambiarlo todo y su situación en el Real Madrid Baloncesto no es sencilla.

Mario Hezonja, a pesar de las turbulencias vividas este año, es uno de los jugadores más importantes de la plantilla del Real Madrid Baloncesto. Más allá de eso, su llegada a Hapoel podría cambiar al equipo israelí principalmente por perfil. Si bien el juego manejador-pívot es un lujo en el equipo de Itoudis, su gran capacidad de mejora está en el tres. Su roster no tiene grandes nombres en esa posición. Además, no tiene jugadores entre sus más valorados ahí y, de hecho, si se mira su porcentaje de uso (acciones que finaliza un jugador en tiro, pérdida o tiros libres) los aleros tienen una relevancia mínima.

¿Cómo está la situación de Mario Hezonja de cara a una salida?

A la hora de abordar los posibles movimientos de Mario Hezonja en el mercado de fichajes Euroliga, hay que entrar a valorar dos apartados, su contrato y su situación con el equipo. En cuanto a lo actitudinal, ya hace varios partidos que las dudas sobre el rendimiento y el comportamiento del jugador en pista se han disipado. En ese sentido, justo en este momento, no parece el momento idóneo para facilitar que el Real Madrid Baloncesto quiera dejarle ir, pero de aquí a verano, que es cuando quieren acometer el traspaso, todo puede cambiar.

El movimiento de la superestrella Euroliga estaría adscrito al mercado de fichajes estival. Por ello, la situación contractual del croata en ese momento, es realmente determinante. Mario Hezonja firmó en 2024 por cinco temporadas más. A priori, su salida podría ser compleja, pero dada la situación y los roces que recientemente se han producido, quizás el Real Madrid Baloncesto podría no acabar de ver mal su adiós si Hapoel pone encima de la mesa un buyout importante. El poder económico del club presidido por Ofer Yannay es más que conocido y las cifras no parece que puedan ser un problema.