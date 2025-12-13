El Real Madrid Baloncesto se enfrenta en la jornada 10 de Liga Endesa ACB a Básquet Girona. Ambos conjuntos, con sus particularidades, han vivido un proceso de crecimiento este curso similar, empezando con titubeos y progresando en juego y sensaciones. Moncho Fernández ha señalado una de las aptitudes en las que, seguramente, más haya evolucionado el cuadro de Sergio Scariolo.

¿La capacidad ofensiva del Real Madrid Baloncesto? Hay algo más

Cuando un equipo de la zona media de la Liga Endesa ACB se enfrenta a un equipo repleto de superestrellas como el Real Madrid Baloncesto, siempre se aborda el tema del talento ofensivo. En la previa del partido frente a Básquet Girona, Moncho Fernández ha querido mencionar el otro lado de la pista: “Todo el mundo conoce la capacidad ofensiva del Real Madrid, pero defensivamente son el mejor equipo de la liga en estos momentos”.

Ya el pasado curso, con Chus Mateo al frente, el Real Madrid Baloncesto fue un equipo realmente solvente a nivel defensivo, pero este, por perfiles, parecía que podría caer en estas labores. El entrenador de Básquet Girona, en este sentido, tiene claro que anotar será una odisea: “No solo tendremos que proteger nuestro aro, sino que tendremos que hacerlo todo muy bien en el aspecto ofensivo: las pérdidas, los rebotes, este tipo de cosas serán básicas a la hora de poder tener o no éxito”.

Las claves del partido de Liga Endesa ACB

Si hay algo que tienen en común ambos equipos es el tema del rebote defensivo. Tanto el Básquet Girona como el Real Madrid Baloncesto son dos seguros de vida en capturar los balones sueltos en su zona. Con especial mérito para un cuadro gironí, líderes en números totales y segundos en porcentaje de este tipo de balones atrapados, todo ello, teniendo en cuenta que no tienen a Edy Tavares. En el rebote ofensivo también son dos equipos que, sin tanta excelencia como el defensivo, vienen haciendo buen trabajo.

La gran baza de Moncho Fernández para poder competir a este Real Madrid Baloncesto es el trato del balón. Básquet Girona es uno de los equipos de esta Liga Endesa ACB que mejor comparte el balón para materializar ventajas. En este sentido, esta aptitud podría compensar la diferencia de talento individual. Por otro lado, como bien explicó el técnico gallego, no perder balones puede ser crucial para que los de Sergio Scariolo no puedan correr, que es algo que les es especialmente cómodo.