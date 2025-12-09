Hay veces en que el hecho de que el camino sea un poco más largo es necesario para llegar al destino con todo lo necesario. En 2021 probó suerte en Cibona Zagreb, pero volvió a Argentina para seguir mejorando, para seguir preparándose. Tras coronarse con Boca Juniors dos años consecutivos y ser MVP de las finales, llegó el momento de cumplir el sueño: jugar la Liga Endesa. Pero no se ha conformado con llegar. El rendimiento de este fichaje de Bàsquet Girona está sorprendiendo y está siendo clave para que el equipo firme su mejor arranque en la máxima competición nacional.

Pepe Vildoza: el carácter argentino clave en el gran arranque de Bàsquet Girona

José Vildoza, más conocido como Pepe, es todo lo que se puede esperar de un jugador argentino: carácter, desparpajo, energía y confianza. Su llegada a Girona en verano no generó mucho ruido, seguramente eclipsada por las incorporaciones de Otis y Needham. Pero con él, Girona había cerrado un fichaje estratégico, pretendido por muchos en la Liga Endesa. Y desde el inicio de la temporada se entendió el porqué. Pepe Vildoza debutó en España sin pasar por las casillas de debutante. Ayudado por la idea de juego de Moncho Fernández, el argentino asumió tiros, liderazgo y galones en la generación desde el primer momento.

El sábado, tras su primer gran partido con la camiseta de Bàsquet Girona, muchos empiezan a entender el motivo de la libertad que el técnico gallego le ha dado desde el principio. Un verso libre. Un talento al que hace falta dejar campar a sus anchas. Contra Breogán se fue hasta los 19 puntos, con 5 triples, y con tan solo 8 partidos en España ya está cerca de los nueve puntos por partido y repartiendo más de dos asistencias. Unos números que dejan claro que, aunque todavía en proceso de adaptación, Vildoza ha llegado al baloncesto europeo en el mejor momento de su carrera: madurez y confianza para desarrollar un juego desequilibrante.

Alerta en Bàsquet Girona: Nuevo ídolo en Fontajau

En Fontajau están encantados. Si algo han podido echar de menos en este inicio de temporada los seguidores de Bàsquet Girona es la presencia de Maxi Fjellerup: capitán y termómetro anímico y energético del equipo. A su vez, Maxi era ese jugador que conectaba y encendía a la grada. Vildoza, como si de un gironí-argentino se tratase, se está metiendo en el bolsillo a todos en Fontajau. Cada balón que pasa por sus manos genera en el espectador la sensación de que todo puede pasar.

Els dos triples finals d'en Pepepepepe 🎶 pic.twitter.com/YCT9Wigvqi — Bàsquet Girona (@BasquetGirona) December 8, 2025

Su rendimiento en este arranque de temporada ha sido clave para entender el buen inicio de Bàsquet Girona en la Liga Endesa. Undécimos y con 4 victorias ya, Moncho Fernández ha sabido entregar las llaves ofensivas del equipo al trío Otis-Pepe-Needham, que se encargan de generar en cada ataque para aprovechar ellos mismos o para que otros brillen. Solo así se explica el buen inicio de temporada de hombres como Pep Busquets. Del mismo modo que su rendimiento ha sorprendido, parece improbable que Moncho mueva ficha para aumentar su presencia en pista. Hasta ahora, el máximo de minutos del argentino han sido 24, con una media de 18. El técnico gallego ha dejado claro desde su llegada a Girona que no quiere un equipo de estrellas: quiere conseguir victorias como equipo, en bloque. Seguramente ahí esté la clave del éxito. El día que no brille uno, puede brillar otro.