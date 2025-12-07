Los clubes ACB son lugares muy atractivos para cualquier jugador procedente de otras ligas europeas. Sin embargo, existen exigencias que complican los fichajes, especialmente por aspectos económicos que dificultan las operaciones de muchas direcciones deportivas, hasta el punto de que algunas pueden verse canceladas. En la última semana, BAXI Manresa ha vivido una situación similar, y el refuerzo deseado podría no llegar finalmente.

El fichaje de Breein Tyree por BAXI Manresa se complica

BAXI Manresa buscaba un refuerzo ofensivo de urgencia y puso sus ojos en Breein Tyree. El base estadounidense, con amplia experiencia en varias ligas europeas, estaba llamado a aportar puntería desde el perímetro y asumir responsabilidades en los momentos decisivos.

Sin embargo, tal y como ha informado el periodista Chema de Lucas, el fichaje se ha complicado: Igokea, su actual club, exige un buy‑out elevado y ahora parece que Tyree podría acabar en Bahçeşehir, equipo turco de Eurocup. Esto obliga al BAXI Manresa a replantearse su estrategia en el mercado y buscar alternativas para reforzar el perímetro y mantener la estabilidad ofensiva del equipo.

Los dos refuerzos clave de Coviran Granada para ACB

Coviran Granada no ha tardado en reaccionar tras las lesiones de piezas fundamentales del equipo, moviéndose rápido en el mercado para mantener la competitividad en la Liga Endesa, donde sigue en puestos de descenso con un balance negativo de 1-8. Las dos incorporaciones recientes, William Howard y Amida Brimah, buscan cubrir huecos clave y aportar estabilidad en momentos en los que el equipo más lo necesita.

William Howard, veterano con amplia experiencia en la ACB, llega para reforzar el perímetro. Su físico, su capacidad defensiva y su polivalencia lo convierten en un refuerzo de peso para el Coviran. Aunque gran parte de su impacto dependerá de su regularidad a lo largo de la temporada, Howard puede ser la pieza que estabilice al equipo mientras los lesionados regresan a la pista.

Por su parte, Amida Brimah aterriza desde la Primera FEB con la misión de reforzar la pintura. Su principal fortaleza es la defensa: tapones, intimidación y capacidad para ocupar espacio bajo el aro. Aunque no se espera que transforme el ataque del equipo, sí puede ser un factor determinante en la rotación defensiva.

Otros fichajes ACB