Los equipos de la Primera FEB, al igual que sucede con muchos de la ACB, están constantemente pendientes del mercado en busca de refuerzos que les puedan ayudar a conseguir los objetivos o alcanzar cotas mayores. Esta semana se han producido varias operaciones interesantes de fichajes, salidas y retiradas que caben destacar y que pueden ser determinantes para el futuro deportivo de la competición.

Alessandro Scariolo nuevo fichaje del Fibwi Mallorca Bàsquet Palma

Alessandro Scariolo, hijo del entrenador del Real Madrid, Sergio Scariolo, ha dejado el Palmer Basket Mallorca para fichar por el Fibwi Mallorca Bàsquet Palma, el eterno rival de la isla. Tras más de una temporada en el Palmer, donde participó en 35 encuentros oficiales y contribuyó al ascenso del equipo a la Segunda FEB, Scariolo se ha desvinculado del club para unirse al Fibwi Palma para reforzar la plantilla tras la lesión de Jorge Martínez.

Scariolo se formó en la cantera de Unicaja y jugó en el baloncesto universitario estadounidense antes de incorporarse al Lobe Huesca La Magia en la temporada 2023-24, donde promedió 10,9 puntos y 2,8 asistencias por partido. En la campaña 2024-25, defendió la camiseta del Palmer Basket Mallorca con un promedio de 8,4 puntos y 3,1 asistencias por encuentro. En la presente temporada, había disputado ocho partidos con 4,9 puntos de media. Su fichaje por el Fibwi Mallorca refuerza al equipo de cara a la segunda parte de la temporada, con el sueño de poder luchar por subir a la ACB.

Alex Renfroe: experiencia Euroliga para Baloncesto Fuenlabrada

El Baloncesto Fuenlabrada ha incorporado a su plantilla al experimentado base Alex Renfroe de 39 años, quien firmará con el equipo hasta el final de la temporada. Renfroe llega tras una destacada campaña en el Real Betis, donde promedió 9,4 puntos, 5 asistencias y un 40% en triples, contribuyendo al ascenso del equipo a la ACB tras la Final 4 celebrada en Madrid.

Renfroe cuenta con una extensa trayectoria en Europa, habiendo disputado 73 partidos de Euroliga, 38 en Eurocup y 55 en otras competiciones continentales. Ha defendido los colores de clubes importantes como Partizan de Belgrado, Barça, Bayern de Múnich, Zenit, Alba Berlín y Baskonia, acumulando también 194 partidos en la ACB con varios equipos españoles. Además, posee pasaporte de Bosnia-Herzegovina y ha representado a su selección en el Eurobasket y en las fases de clasificación para la Copa del Mundo.

Baloncesto Fuenlabrada se refuerza con Brooks DeBisschop

El Baloncesto Fuenlabrada ha fichado al pívot estadounidense Brooks DeBisschop para reforzar su plantilla hasta final de temporada. Con experiencia en la Primera FEB tras sus dos últimas campañas en el Betis, DeBisschop promedió 8,4 puntos y 5,2 rebotes por partido, contribuyendo al ascenso del equipo a la ACB. Formado en la Universidad de Northern Arizona, ha desarrollado su carrera profesional en Europa y México, destacando en la Bundesliga alemana y la liga mexicana con Astros de Jalisco.