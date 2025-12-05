El BAXI Manresa se mueve en el mercado en busca de un refuerzo que aporte puntería y experiencia en el perímetro. Los rumores apuntan a un jugador capaz de cambiar el rumbo de los partidos y que podría ilusionar a un equipo que va decimotercero con un balance negativo de 3-5 en las primeras ocho jornadas de competición en ACB.

Breein Tyree, cerca de convertirse en nuevo fichaje del BAXI Manresa

El BAXI Manresa es uno de los clubes de la ACB que está en el mercado en busca de un exterior, un combo-guard experimentado que pueda rendir y aumentar la capacidad anotadora del equipo. En esa búsqueda por parte de la dirección deportiva, según ha informado el periodista Chema de Lucas, el estadounidense Breein Tyree sería el elegido por su trayectoria en ligas europeas y por su gran estado de forma en el Igokea.

ÚLTIMA HORA: El Baxi Manresa tiene a punto el fichaje de Breein Tyree (1,88 m.; 27 a.).



El combo, que el pasado curso jugo en el Aliaga Petkimspor turco como rival del equipo del Bages, procede del Igokea con el que ha promediado 17,4 puntos y un 43,2 % en T3 en la BCL. — Chema de Lucas (@chemadelucas) December 5, 2025

Su llegada al BAXI Manresa supondría reemplazar a Alfonso Plummer, cuyo contrato fue rescindido esta semana. Breein Tyree está siendo el líder absoluto de su equipo, y sus números en la Basketball Champions League hablan por sí solos: 17,4 puntos, 2 rebotes y 4,6 asistencias por partido, con una media de juego de 29 minutos.

Breein Tyree: un viejo conocido para el BAXI Manresa

En el enfrentamiento de la temporada pasada contra el BAXI Manresa, Breein Tyree ya dejó muestras de su capacidad para influir en partidos ajustados. Cuando jugaba con el Aliaga Petkim Spor turco, anotó 20 puntos y repartió cinco asistencias en el Nou Congost, aunque su equipo cayó 96-87. En el partido de vuelta, en Esmirna, contribuyó con 14 puntos, incluidos 3 de 5 en triples, en una victoria ajustada de su equipo por 89-86.

Estos encuentros sirvieron a la dirección deportiva del club manresano para apuntar su nombre y valorar las características de un jugador que demostró poder rendir bajo presión y ser decisivo. Su incorporación aportaría al BAXI Manresa un refuerzo ofensivo muy necesario, ofreciendo anotación constante y capacidad para romper defensas cerradas. Además, su experiencia europea supone un plus a la hora de incrementar la competitividad y elevar el nivel de la plantilla.

Plantilla BAXI Manresa 2025-26

Bases: Hugo Benítez, Retin Obasohan, Dani Pérez

Escoltas: Max Gaspà

Aleros: Álex Reyes, Agustín Ubal, Gustav Knudsen

Ala-pívots: Marcis Steinbergs, Louis Olinde

Pívots: Pierre Oriola, Grant Golden, Kaodirichi Akobundu